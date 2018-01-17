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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    bu kez 45 attı

    Anthony Davis bu kez 45 attı

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 'i 116-113 yenen 'ın all-star forveti , 45 sayı ve 16 ribauntla "double double" yaptı.

    NBA'e 4 maçla devam edildi. , konuk olduğu 'i uzatma sonunda 116-113 mağlup etti. Bu sonuçla Celtics'in 7 karşılaşmalık galibiyet serisi noktalandı.

    Pelicans'ın all-star forveti , 45 sayı ve 16 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Önceki maçta 'e karşı 48 sayı, 17 ribauntluk performans sergileyen Davis, üst üste 45 sayı ve 15 ribaunt barajlarını geçti.

    Pelicans'ta 19 sayı, 15 ribaunt, 5 asistle "double double" yapan DeMarcus Cousins ve 23 sayı, 7 asistle oynayan Jrue Holiday, galibiyette önemli rol oynadı.

    Celtics'te 'in 27 sayı, 7 ribaunt, Marcus Smart'ın 16 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Al Horford'ın 14 sayı, 9 ribaunt, 6 asistlik performansı yenilgiyi önleyemedi.

    TİMBERWOLVES'A MAGİC FRENİ
    'in 108-102 yendiği , 5 maç sonra kaybetti. Ev sahibi Magic'in şutör gardı Evan Fournier, 32 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

    Magic'te Bismack Biyombo 10 sayı, 16 ribaunt, 5 blok, Khem Birch de 12 sayı, 10 ribaunt, 4 blokla "double double" yaptı. D.J. Augustin ise 18 sayı, 6 ribaunt, 6 asistlik katkıda bulundu.

    Timberwolves'ta Jimmy Butler 28 sayı, 7 ribaunt, 5 top çalma, Karl-Anthony Towns 15 sayı, 12 ribaunt, 3 blok ve Taj Gibson 18 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalmayla mücadele etti. NBA'e 10 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR
    Orlando Magic-Minnesota Timberwolves: 108-102

    Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 113-116 (uzatmada)

    Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 105-102

    Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 118-111

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:35
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