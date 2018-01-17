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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    ‘LeBron’la oynamak şans’

    ‘LeBron’la oynamak şans’
    NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, LeBron James ile aynı takımda oynamanın büyük bir şans olduğunu belirterek, "Kendisi ilk günden beri bana destek oluyor. Dünyanın en iyisi olmasına rağmen hala çok çalışması, tüm takıma örnek olmasını sağlıyor" dedi.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:58
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