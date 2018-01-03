 Yok artık DeRozan – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Yok artık

    Yok artık DeRozan
    NBA'DE önceki geceye damga vuran isim 'ın yıldızı DeRozan'dı. Takımının Milwaukee Bucks'ı 131-127 yendiği karşılaşmada 52 sayı üreten De- Rozan, gecenin öne çıkan ismi oldu.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:46
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