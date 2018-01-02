 Harden'dan Rockets'a kötü haber – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Harden'dan Rockets'a kötü haber

    Harden'dan Rockets'a kötü haber

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden 'ın all-star oyuncusu , dizindeki sakatlık nedeniyle en az iki hafta forma giyemeyecek.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Los Angeles Lakers ile dün yapılan karşılaşma sırasında sakatlanan 28 yaşındaki Harden'ın dizinde ikinci dereceden yırtık tespit edildiği ve en az iki hafta dinlendirileceği belirtildi.

    Bu sezon 32,3 sayı ortalamasıyla ligin en skorer ismi konumundaki Harden, kariyerindeki en formda sezonlarından birini geçiriyor.

    En çok asist yapan oyuncular listesinde de 9,1 ortalamasıyla üçüncü sırada yer alan Harden'ın takımı , 26 galibiyet ve 9 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda Golden State Warriors'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:39
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