 DeRozan'ın rekor gecesi! – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'ın rekor gecesi!

    DeRozan'ın rekor gecesi!

    Amerikan 'nde () 'ı 131-127 yenen 'ın all-star oyuncusu , 52 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı.

    'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı ekiplerinden , seyircisi önünde oynadığı mücadelesini, uzatma sonunda 131-127 kazandı.

    Raptors'ın all-star gardı , 52 sayıyla kulüp ve kariyer rekorunu kırdı. ayrıca 8 asist ve 5 ribaunt üretti. Kyle Lowry de 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

    Bucks'ta Eric Bledsoe'nun 29 sayı, 7 ribaunt, 4 top çalma ve Giannis Antetokounmpo'nun 26 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

    Timberwolves, Lakers karşısında zorlanmadı
    , konuk ettiği 'ı 114-96 yenerek son 8 karşılaşmasında 7. galibiyetini aldı.

    Timberwolves'ta Jimmy Butler 28 sayı, 9 asist ve 21 sayı, 9 ribauntla oynadı. Karl-Anthony Towns ise 16 sayı, 13 ribauntla bu sezon 30'uncu "double double"ını yaptı.

    Mağlubiyet serisi 7 maça çıkan Lakers'ta Jordan Clarkson 20 sayı, Julius Randle da 15 sayı, 12 ribauntla mücadele etti.

    NBA'e 5 maçla devam edilecek.

    Sonuçlar
    Brooklyn Nets-Orlando Magic: 98-95

    Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 131-127 (uzatmada)

    Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 120-124 (uzatmada)

    Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 114-96

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    DeRozan'ın rekor gecesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN