 Rockets iki uzatmada kazandı – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Rockets iki uzatmada kazandı

    Rockets iki uzatmada kazandı

    Amerikan Basketbol Ligi'nde () , Lakers'ı iki uzatma sonunda 148-142 yendi.

    'e 8 maçla devam edildi. 'nın iddialı takımlarından , 5 karşılaşma sonra galibiyetle tanıştı. Ev sahibi Rockets, büyük çekişmeye sahne olan Lakers maçını 148-142 kazandı.

    Rockets'ta James Harden 40 sayı, 11 asist, Chris Paul de 28 sayı, 10 asist, 6 ribauntla "double double"a imza attı. Trevor Ariza ise 26 sayı kaydetti.

    Art arda 6. mağlubiyetini yaşayan Lakers'ta Julius Randle 29 sayı, 15 ribaunt, 6 asist, Josh Hart 26 sayı, 6 ribaunt, Tyler Ennis 20 sayı, 11 asist ve Kyle Kuzma 23 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.

    WESTBROOK'UN PERFORMANSI YETMEDİ
    Batı Konferansı'nın alt sıralarındaki , konuk olduğu Thunder'ı 116-113 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

    Mavericks'i galibiyete, 24 sayı atan Harrison Barnes, 19 sayı, 6 asistle oynayan Dennis Smith ve 12 sayı, 11 asist, 7 ribauntla "double double" yapan J.J. Barea taşıdı.

    Thunder'ın all-star oyun kurucusu , 38 sayı, 15 ribaunt, 11 asistle kariyerinin 91'inci "triple double"ını yaptı. 25, ise 21 sayı kaydetti.

    76ERS'TA 4 OYUNCU 20 SAYI BARAJINI AŞTI
    Philadelphia 76ers, 4 oyuncusunun 20'nin üstünde skor ürettiği deplasmanından 123-110 galip ayrıldı.

    76ers'ta Dario Saric 27 sayı, Joel Embiid 22 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, J.J. Redick 22 sayı ve Ben Simmons 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 3 blok, 3 top çalmayla oynadı.

    Suns'ta Devin Booker'ın 32 sayı, 6 asist, 5 ribaunt ve T.J. Warren'ın 28 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    NBA'e 4 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR

    Washington Wizards-Chicago Bulls: 114-110

    Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves: 90-107

    Boston Celtics-Brooklyn Nets: 108-105

    Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 148-142 (uzatmada)

    Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 106-98

    Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 113-116

    Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 96-114

    Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 110-123

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:04
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