 Curry'nin dönüşü muhteşem oldu – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Curry'nin dönüşü muhteşem oldu

    Curry'nin dönüşü muhteşem oldu

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 'i 141-128 yenen Golden State Warriors'ın all-star oyun kurucusu , 11 maç süren sakatlık döneminin ardından 38 sayı kaydetti.

    NBA'e 7 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımı Golden State Warriors, ağırladığı 'i 141-128 mağlup etti.

    Sağ ayak bileğindeki sakatlığın ardından 11 maç sonra sahalara dönen Warriorslı , 25 dakika oynadığı mücadeleyi, 13'te 10 üç sayı isabeti ve 38 sayıyla tamamladı.

    20 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, Klay Thompson 21 sayı, 5 asist ve Zaza Pachulia 17 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

    Grizzlies'te Marc Gasol'ün 27 sayı, 6 ribaunt ve Tyreke Evans'ın 22 sayı, 9 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    LeBron doğum gününde kaybetti
    , yıldız oyuncusu LeBron James'in 33. yaş gününde konuk olduğu 'a 104-101 yenildi.

    Jazz'ın çaylak oyuncusu Donovan Mitchell, 29 sayı, 6 asist ve 3 top çalmayla takımını sürükledi. Derrick Favors 19 sayı, 6 ribaunt, Ricky Rubio 16 sayı, 10 ribaunt, 8 asist ve 10 sayı, 12 ribaunt üretti.

    Cavaliers cephesinde James 29 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, 20 sayı, 10 ribaunt ve Jeff Green 22 sayı, 5 ribauntla mücadele etti. Milli basketbolcu ise maçı, 2 sayı ve 2 ribauntla bitirdi.

    Ersan'dan 13 sayı, 8 ribaunt
    forması giyen milli basketbolcu , takımının Portland 'ı 104-89 yendiği karşılaşmayı, 13 sayı ve 8 ribauntla tamamladı.

    Ev sahibi Hawks'ta Dennis Schroder 22 sayı, 8 asist, Tyler Cavanaugh 13 sayı, 5 ribaunt, Taurean Prince de 12 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle oynadı.

    Shabazz Napier 21 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, C.J. McCollum ise 18 sayıyla 'ı ayakta tutmaya çalıştı.

    NBA'e 8 maçla devam edilecek.

    Sonuçlar
    Detroit Pistons-San Antonio Spurs: 93-79

    New Orleans Pelicans-New York Knicks: 103-105

    Orlando Magic-Miami Heat: 111-117

    -Portland Trail Blazers: 104-89

    -: 104-101

    Golden State Warriors-: 141-128

    Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 102-107

    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:52
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