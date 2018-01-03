 Isaiah Thomas formasına kavuştu – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    formasına kavuştu

    Isaiah Thomas formasına kavuştu

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 'ı 127-110 yenen 'ın all-star oyun kurucusu , sakatlığı nedeniyle ilk kez formasını giyebildiği yeni takımıyla 18 dakikada 17 sayı attı.

    NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı ekiplerinden , ağırladığı 'ı 127-110 yendi.

    Cavaliers'ın sezon öncesi karşılığında takas ettiği ancak sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen , 18 dakika süre aldığı karşılaşmayı 17 sayıyla bitirdi.

    Cavaliers'ta LeBron James 24 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, 4 top çalma, da 19 sayı, 7 ribauntla oynadı. Milli basketbolcu ise 5 dakikada 1 ribaunt ve 1 asist üretti.

    Trail Blazers cephesinde Damian Lillard 25 sayı, 6 asist, Jusuf Nurkic 23 sayı, 7 ribaunt ve C.J. McCollum 19 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.

    Ersan'ın 21 sayı, 9 ribaundu yetmedi
    Milli basketbolcu , takımı 'In deplasmanından 104-103 mağlup ayrıldığı maçta, 21 sayı ve 9 ribaunt üretti.

    Suns'ta Devin Booker 34 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, T.J. Warren 31 sayı, 5 ribaunt ve Marquese Chriss 17 sayı, 11 ribauntla galibiyetin mimarları oldular.

    Hawks'ta Kent Bazemore ve Dennis Schroder 20'şer sayı kaydetti.

    Popovich 5. en fazla maç kazanan başantrenör
    San Antonio Spurs Başantrenörü Gregg Popovich, takımının Knicks'i deplasmanda 100-91 yendiği müsabakada kariyerinin 1176. galibiyetini aldı.

    68 yaşındaki Popovich böylece George Karl'ı geçerek "NBA'de en fazla normal sezon maçı kazanan başantrenörler" listesinde 5. sıraya yükseldi. 1335 galibiyetle sıralamanın zirvesinde yer alan Don Nelson'ı, Lenny Wilkens (1332), Jerry Sloan (1221) ve Pat Riley (1210) izliyor.

    29 sayı, 6 ribaunt üreten LaMarcus Aldridge ve 25 sayı, 8 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan Kawhi Leonard, Spurs'ün en etkili isimleri oldu.

    Knicks'te Micheal Beasley 18 sayı, 9 ribaunt, Courtney Lee, Kristaps Porzingis ve Lance Thomas 13'er sayıyla maçı tamamladı.

    NBA'e 12 maçla devam edilecek.

    Sonuçlar
    Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers: 127-110

    New York Knicks-San Antonio Spurs: 91-100

    Phoenix Suns-Atlanta Hawks: 104-103

    Sacramento Kings-Charlotte Hornets: 111-131

    Clippers-Memphis Grizzlies: 113-105

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:22
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