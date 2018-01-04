 Golden State, Stephen Curry ile kazandı – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    , ile kazandı

    Golden State, Stephen Curry ile kazandı

    ’de Warriors, American Airlines Center’da karşı karşıya geldiği Dallas Mavericks'i ’nin son saniye üçlüğü ile 125-122 yendi.

    'de normal sezon heyecanı 12 karşılaşma ile devam etti. Warriors, deplasmanda karşılaştığı Dallas Mavericks'i 'nin son saniye üçlüğü ile 125-122 mağlup etti. Warriors'ta Stephen Curry 32 sayı, 8 asist, Kevin Durnt 25 sayı, 11 ribaund ve Klay Thompson 25 sayı, 5 ribaund ile oynadı. Dallas'ta ise Wesley Matthews 22 sayı, 5 ribaund ve Dwight Powell 21 sayı 8 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

    Boston, Cleveland'ı farklı geçti
    Boston Celtics, TD Garden'da mücadele ettiği Cleveland Cavaliers'i 102-88'lik skorla mağlup etti. Boston'da Terry Roziers 20 sayı, 4 ribaund, Marcus Smart 15 sayı, 4 ribaund ve Jayson Tatum 15 sayı, 5 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Cleveland'da ise milli basketbolcu Cedi Osman süre aldığı 9 dakikada mücadeleyi 2 sayı, 1 ribaund ve 1 asist ile tamamlarken, LeBron James 19 sayı, 7 ribaund ve Kyle Korver 15 sayı, 3 ribaund ile oynadı.

    NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

    Orlando Magic: 98 - Houston Rockets: 116
    Philadelphia 76ers: 112 - San Antonio Spurs: 106
    Washington Wizards: 121 - New York Knicks: 103
    Brooklyn Nets: 98 - Minnesota Timberwolves: 97
    Miami Heat: 111 - Detroit Pistons: 104
    Boston Celtics: 102 - Cleveland Cavaliers: 88
    Chicago Bulls: 115 - Toronto Raptors: 124
    Milwaukee Bucks: 122 - Indiana Pacers: 101
    Dallas Mavericks: 122 - Golden State Warriors: 125
    Utah Jazz: 98 - New Orleans Pelicans: 108
    Denver Nuggets: 134 - Phoenix Suns: 111
    Los Angeles Lakers: 96 - Oklahoma City Thunder: 133
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:37
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