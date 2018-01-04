Golden State, Stephen Curry ile kazandı
NBA’de Golden State Warriors, American Airlines Center’da karşı karşıya geldiği Dallas Mavericks'i Stephen Curry’nin son saniye üçlüğü ile 125-122 yendi.
Boston, Cleveland'ı farklı geçti
Boston Celtics, TD Garden'da mücadele ettiği Cleveland Cavaliers'i 102-88'lik skorla mağlup etti. Boston'da Terry Roziers 20 sayı, 4 ribaund, Marcus Smart 15 sayı, 4 ribaund ve Jayson Tatum 15 sayı, 5 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Cleveland'da ise milli basketbolcu Cedi Osman süre aldığı 9 dakikada mücadeleyi 2 sayı, 1 ribaund ve 1 asist ile tamamlarken, LeBron James 19 sayı, 7 ribaund ve Kyle Korver 15 sayı, 3 ribaund ile oynadı.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Orlando Magic: 98 - Houston Rockets: 116
Philadelphia 76ers: 112 - San Antonio Spurs: 106
Washington Wizards: 121 - New York Knicks: 103
Brooklyn Nets: 98 - Minnesota Timberwolves: 97
Miami Heat: 111 - Detroit Pistons: 104
Boston Celtics: 102 - Cleveland Cavaliers: 88
Chicago Bulls: 115 - Toronto Raptors: 124
Milwaukee Bucks: 122 - Indiana Pacers: 101
Dallas Mavericks: 122 - Golden State Warriors: 125
Utah Jazz: 98 - New Orleans Pelicans: 108
Denver Nuggets: 134 - Phoenix Suns: 111
Los Angeles Lakers: 96 - Oklahoma City Thunder: 133
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:37
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Beşiktaş'ın eski yıldızı paylaşılamıyor!
Toplam 1
Yorum
Nirvana Gayet iyi bir oyuncuydu . Niye Beşiktaşdan ayrıldı acaba ?
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Açıklandı! Cenk, rekor ücretle Everton'da
Toplam 11
Yorum
Nirvana Beşiktaş devamlı futbolcu satıyor ama borçlar hiç azalmıyor . Gaziantepsporda böyleydi . Beşiktaş kongre üyeleri dikkat !!!!
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Trabzonspor Mas'ı ikna etmeye çalışacak
Toplam 1
Yorum
ÇEPNİOĞLU Ohh isteyen gitsin ne güzel iş. Kardeşim sözleşmen var otur aşağıya, top oynamazsan da mehmet ekici gibi futbol hayatın biter.
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