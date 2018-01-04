 Celtics, Cavaliers'a şans tanımadı – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Celtics, Cavaliers'a şans tanımadı

    Celtics, Cavaliers'a şans tanımadı

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı'nın iddialı takımları ile arasındaki mücadeleyi, 102-88 Celtics kazandı.

    NBA'e 12 maçla devam edildi. , sahasında 'ı 102-88 yenerek galibiyet serisini 4 karşılaşmaya çıkardı.

    Celtics'te Terry Rozier 20 sayı, Jayson Tatum ve Marcus Smart 15'er sayı kaydetti. Kyrie Irving, eski takımına karşı 11 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle oynadı.

    Yüzde 34,8 isabetle şut atan Cavaliers'ta LeBron James 19 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Kyle Korver 15 sayı, Jeff Green de 13 sayı üretti. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 8 dakikada 2 sayı attı.

    - Warriors, Curry'nin üçlüğüyle kazandı
    Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors, konuk olduğu Dallas Mavericks'i, Stephen Curry'nin bitime 3.4 saniye kala attığı üç sayılık basketle 125-122 mağlup etti.

    Curry 32 sayı, 8 asist, 5 ribauntla maçı tamamladı. Kevin Durant 25 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, 4 blok, Klay Thompson 25 sayı, 5 ribaunt ve Draymond Green 18 sayı, 11 ribaunt, 6 asist üretti.

    Mavericks'te Wesley Matthews'un 22 sayı, 5 ribaunt, Dwight Powell'ın 21 sayı, 8 ribaunt ve Harrison Barnes'ın 18 sayı, 5 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

    - Thunder'da 4 oyuncu 20 sayı barajını aştı
    Oklahoma City Thunder, 4 oyuncusunun 20 sayı veya üstünde skor ürettiği Los Angeles Lakers deplasmanından 133-96 galip ayrıldı.

    Thunder'da Terrance Ferguson ve Paul George 24'er sayı, Carmelo Anthony 21 sayı, 6 ribaunt, Russell Westbrook 20 sayı, 12 asist, 6 ribauntla oynadı.

    Peş peşe 8. yenilgisini alan Lakers'ı, 18 sayı atan Kyle Kuzma ve 12 sayı, 6 ribauntla mücadele eden Kentavious Caldwell-Pope ayakta tutmaya çalıştı.

    NBA'e 2 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    Orlando Magic-Houston Rockets: 98-116

    Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 112-106

    Washington Wizards-New York Knicks: 121-103

    Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves: 98-97

    Miami Heat-Detroit Pistons: 111-104

    -: 102-88

    Chicago Bulls-Toronto Raptors: 115-124

    Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 122-101

    Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 122-125

    Denver Nuggets-Phoenix Suns: 134-111

    Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 98-108

    Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 96-133



    Kaynak: AA
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:22
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