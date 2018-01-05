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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Çekişmeli maçın kazananı Warriors

    Çekişmeli maçın kazananı Warriors

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 'nın iki iddialı takımının mücadelesinde Golden State Warriors, deplasmanda 'ı 124-114 yendi.

    NBA'e iki maçla devam edildi. Toyota Center'da oynanan çekişmeli maçta konuk ekip Golden State Warriors, özellikle son periyottaki üstün performansının yardımıyla 'ı 124-114 yenerek sezonun 31'inci galibiyetini elde etti.

    'nda liderliğini sürdüren Warriors'ta all-star oyunculardan sakatlığı nedeniyle forma giymezken, 29 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Klay Thompson 28 sayı kaydetti. Draymond Green ise 17 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla "triple-double" yaptı.

    Green tarihe geçti
    Bu sezon ikinci triple-double'ını yapan Green, yeni bir kulüp rekoruna da imza attı. 27 yaşındaki forvet, 2012'den bu yana giydiği Golden State Warriors formasıyla toplam 21'inci triple-double'ını yaparak eski basketbolcu Tom Gola'yı geçti ve bu alanda kulüp rekorunun yeni sahibi oldu.

    Bu sezon 10'uncu mağlubiyetini alan 27 galibiyetli Rockets'ta sakatlığı devam eden all-star James Harden forma giymezken, Eric Gordon 30 sayı, 7 asist, 3 ribaunt ve 3 top çalma, Gerald Green 29 sayı, Chris Paul 28 sayı, 9 asist ve 7 ribaunt, Clint Capela 15 sayı ve 10 ribauntla maçı tamamladı.

    Westbrook takımını taşıdı
    Günün diğer mücadelesinde , yıldız oyuncusu 'un üstün performansının yardımıyla konuk olduğu 'ı 127-117'lik skorla geçti.

    Sezonun 22'inci galibiyetini alan Thunder'da Westbrook 29 sayı, 12 ribaunt ve 11 asistle triple-double yaparak galibiyette önemli pay sahibi oldu. 31 sayı ve 6 ribaunt, 22 sayı, Steven Adams ise 12 sayı ve 9 ribauntla skora destek verdi.

    Bu sezon 20'nci mağlubiyetini alan Clippers'ta DeAndre Jordan 26 sayı ve 17 ribaunt, Lou Williams 26 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparken, Blake Griffin ise 24 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle oynadı.

    NBA'e 10 maçla devam edilecek.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:44
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