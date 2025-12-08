CANLI SKOR ANA SAYFA
Motor Sporları Şampiyon Norris

Şampiyon Norris

Formula 1’de şampiyon Lando Norris... Max Verstappen’in 4 yıllık saltanatına son veren İngiliz pilot, 17 yıl sonra McLaren’le dünya şampiyonu olmayı başaran ilk isim oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 06:52
Şampiyon Norris
Formula 1'de Dünya Şampiyonası'nda sezonun 24. ve son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sinde Max Verstappen ve Oscar Piastri'nin arkasında üçüncü olan McLaren takımının İngiliz pilotu Lando Norris, 423 puana ulaşarak 2025 Formula 1 Dünya şampiyonu oldu. Norris, kariyerinde ilk kez bu başarıya imza atarak Verstappen'in 4 sezondur devam eden serisini bitirdi. Böylece 17 yıl sonra bir McLaren pilotu şampiyon olmayı başardı. Sezonun ortasında şampiyonluk yarışında 104 puan geriye düşen Hollandalı pilot, Verstappen son yarışlarda çok iyi performans gösterse de Norris'in 2 puan gerisinde kalarak şampiyonluğu kıl payı kaybetti. Michael Schumacher'in 5 kez üst üst şampiyonluk rekoru devam ediyor. Bir diğer McLaren pilotu Oscar Piastri ise yarışı 2. sırada tamamlayarak şampiyonluk yarışında 3. sırada kaldı.
