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Milli isimler rakip olacak
Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ile Bahattin Sofuoğlu rakip oluyor. İki ismin farklı takımlarda yarışacağı 2025 Dünya Superbike Şampiyonası, 21 Şubat'ta Avustralya'da başlayacak. Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) son şampiyonu olarak '1 numara'yı motosikletinde taşımaya hak kazanan ROKIT BMW pilotu Toprak, ilk kez burada yarışacak olan Yamaha Motoxracing Bahattin Sofuoğlu ile podyum için yarışacak.
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