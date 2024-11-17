  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Motor Sporları MotoGP'de İspanyol Jorge Martin şampiyonluğa ulaştı!

MotoGP'de İspanyol Jorge Martin şampiyonluğa ulaştı!

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Barselona Grand Prix'sini üçüncü sırada bitiren Prima Pramac takımından İspanyol Jorge Martin, şampiyonluğa ulaştı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 17:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MotoGP'de İspanyol Jorge Martin şampiyonluğa ulaştı!

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun son mücadelesi, 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı.

Ducati Lenovo takımından İtalyan pilot Francesco Bagnaia, yarışı 40 dakika 24.740 saniyelik süresiyle kazanmayı başardı. Ancak pilotlar klasmanı lideri Jorge Martin'in en yakın takipçisi Bagnaia'nın bu galibiyeti, şampiyonluk için kendisine yeterli olmadı.

Gresini takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez, Bagnaia'nın 1.474 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı.

Jorge Martin ise liderin 3.810 saniye arkasında üçüncü olarak pilotlar klasmanında sezonu zirvede tamamladı ve kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Pilotlar klasmanında 2024 sezonunu ilk 5 sırada bitiren isimler şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 508 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 498

3. Marc Marquez (İspanya): 392

4. Enea Bastianini (İtalya): 386

5. Brad Binder (Güney Afrika): 217

ManU'nun Osimhen planı! Teklif belli oldu...
G.Saray'dan 10 numara hamle!
DİĞER
Mourinho'nun listesinde 4 aday var! Talisca, Griezmann ve Dybala için flaş karar
CHP'den Türkiye-ABD arasındaki yeni döneme sabotaj girişimi! Skandal sözlerle Başkan Erdoğan'ı şikayet ettiler: "Onun seveni yoktur"
Takımında kriz çıktı! Galatasaray'a geri dönüyor
Osayi Samuel'in bonservisi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
MotoGP'de şampiyon Jorge Martin! MotoGP'de şampiyon Jorge Martin! 17:43
Trabzonspor evinde kazandı! Trabzonspor evinde kazandı! 17:03
Eski Trabzonsporlu'dan flaş itiraf! F.Bahçe ve G.Saray... Eski Trabzonsporlu'dan flaş itiraf! F.Bahçe ve G.Saray... 16:50
Derbide kazanan Beşiktaş! Derbide kazanan Beşiktaş! 16:31
F.Bahçe'nin yıldızı Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak! F.Bahçe'nin yıldızı Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak! 16:25
ManU'nun Osimhen planı! Teklif belli oldu... ManU'nun Osimhen planı! Teklif belli oldu... 16:17
Daha Eski
G.Saray evinde hata yapmadı! G.Saray evinde hata yapmadı! 15:45
Kosova - Litvanya maçı ne zaman? Kosova - Litvanya maçı ne zaman? 10:13
Lakers doludizgin! Lakers doludizgin! 10:33
F.Bahçe'den hücuma şifa olacak transfer! F.Bahçe'den hücuma şifa olacak transfer! 11:17
Icardi'nin menajerinden Wanda Nara'ya sert sözler! Icardi'nin menajerinden Wanda Nara'ya sert sözler! 11:25
A Milli Takım'da değişim! A Milli Takım'da değişim! 12:16