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Cem Bölükbaşı Le Mans için Belçika'da

Geçtiğimiz sezonlarda Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye'yi temsil eden yarış pilotu Cem Bölükbaşı, ünlü dayanıklılık serilerinden Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü yarışına çıkacak. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 15:54
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Cem Bölükbaşı Le Mans için Belçika'da

Geçtiğimiz sezonlarda Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye'yi temsil eden yarış pilotu Cem Bölükbaşı, ünlü dayanıklılık serilerinden Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü yarışına çıkacak. Espordaki başarılarının ardından, Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden Cem Bölükbaşı, 2024 yılında ünlü dayanıklılık serisi Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda (ELMS) yarışıyor. ELMS, 4 saat süren yarışlarıyla pilotları hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlayarak çıtayı üst seviyeye çıkarıyor. Bölükbaşı, Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımıyla dördüncü yarışına, Belçika'daki Spa - Francorchamps'da çıkacak. Zorlu virajlarıyla ünlü pistte Bölükbaşı, takım arkadaşlarıyla podyum mücadelesi verecek.

YARIŞ, PAZAR GÜNÜ 12.30'DA BAŞLAYACAK

Toplamda 42 aracın piste çıktığı ELMS Spa'daki yarış, 25 Ağustos Pazar günü saat 12.30'da başlayacak. Cem Bölükbaşı, serideki en üst düzey araç seviyesi olan LMP2 (Le Mans Prototip 2) aracıyla, LMP2 Pro/Am kategorisinde yarışıyor.

ŞAMPİYONLAR LE MANS 24 SAAT YARIŞINA KATILACAK

Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda LMP2 ve LMP2 Pro/Am, LMP3 ve LMGT3 olmak üzere üç farklı araç sınıfı bulunuyor. 6 yarışlık sezonun sonunda LMP2'nin şampiyonu ve ikincisi, LMP2 Pro/Am, LMP3 ve LMGT3 şampiyonları ünlü Le Mans 24 Saat yarışına katılma hakkı kazanacak. ELMS'de her puanın çok büyük önemi bulunurken yarışlarda sadece ilk 10'da yer alan pilotlar puan alabiliyor. Bu puanlar ise sırasıyla şöyle; 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 ve 1. Bunlara ek sıralama turlarında pol pozisyonunu alan pilota da ekstra 1 puan veriliyor.

SERİNİN SON YARIŞI PORTEKİZ'DE

Toplamda 5 ülkede düzenlenen Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nın son yarışı, 19 Ekim tarihinde Portekiz'deki Portimao pistinde düzenlenecek.

Cem Bölükbaşı'na Türkiye'den yoğun destek var

Ana sponsoru Borusan Otomotiv ile birlikte Kuzu Grup, Armsto, Zorlu Enerji, Mavi ve TEM Agency desteğiyle ELMS Avrupa Le Mans Şampiyonasında yer alan milli sporcuyu GoTürkiye, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) da destekliyor.

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