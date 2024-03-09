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Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde zafer Verstappen'in

Son dakika spor haberi: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci etabı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Red Bull pilotu Max Verstappen zafere ulaştı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 22:50
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Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde zafer Verstappen'in

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde yapılan sezonun ikinci etabı, 50 tur üzerinden gerçekleştirildi. Hollandalı pilot Verstappen, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 1 saat 20 dakika 43.27 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi. Sezonun ilk iki etabında da birincilik elde eden Verstappen, kariyerinin 56'ncı yarış zaferini kazandı.

Sergio Perez, 13.64 saniye ile takım arkadaşı Verstappen'in arkasında ikinci, Ferrari'den Charles Leclerc ise 18.63 saniye gerisinde üçüncülükle yetindi.

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından pilotlar sıralamasında Verstappen 51 puanla birinci; Sergio Perez 36 puanla ikinci ve Charles Leclerc ise 28 puanla üçüncü sırada kendine yer buldu.

Takımlar klasmanında ise Red Bull 87 puanla ilk sırayı aldı. İkinci 49 puanla Ferrari; üçüncülük ise 28 puanla McLaren'in oldu.

Öte yandan sezonun üçüncü yarışı Avustralya Grand Prix'si, 24 Mart Pazar günü yapılacak.

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