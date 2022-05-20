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Ayhancan Güven, Porsche ile Avusturya Red Bull Ring'de piste çıkıyor

Milli sporcu Ayhancan Güven ADAC GT'de piste çıkıyor. Seçkin pistlerden biri olan Redbull Ring'de yarışacak olan temsilcimiz Porsche ile yeni bir zafer hedefliyor. Red Bull sporcusu olan Ayhancan Güven, Porsche Supercup'ta yarışıyordu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 15:59
Ayhancan Güven, Porsche ile Avusturya Red Bull Ring'de piste çıkıyor

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, ADAC GT Masters Şampiyonası'nın 3. ve 4. yarışlarında Avusturya'da piste çıkacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon hafta sonu Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Yarışlarda 6 markadan 23 araç ve 46 pilot mücadele edecek.

Porsche fabrika pilotları milli sporcu Ayhancan Güven ve takım arkadaşı Christian Engelhart, yarın ve 22 Mayıs Pazar günü yaklaşık 30'ar dakikalık seanslarla dönüşümlü olarak yarışları tamamlayacak.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven aynı zamanda ev sahibi olarak bulunduğu pistte özel davetli seyirciler ile bir araya gelerek çeşitli aktiviteler de yer alacak.

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