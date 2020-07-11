Sezonun ikinci yarışında pole Hamilton'ın!

Formula 1'de ilk kez koşulacak Styrian Grand Prix'nde pole pozisyonu 6 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton kazandı. Britanyalı pilot, yoğun yağmur nedeniyle gecikmeli başlayan eleme turlarını domine ederken; 1:19:273'le en iyi dereceyi elde etti.

Sezonun ilk yarışında podyum dışı kalan Lewis Hamilton'ı, Red Bull sürücüsü Max Verstappen takip etti. McLaren pilotu Carlos Sainz'ın en iyi 3. dereceyi yaptığı sıralama turlarında; sezonun ilk yarışı Avusturya Grand Prix'sini kazanan Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas ise 4. oldu.

Ferrari pilotları ilk 10 dışı kaldı. Sebastian Vettel 10., bir diğer Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 11.'inci oldu.

