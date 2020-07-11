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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Sezonun ikinci yarışında pole Hamilton'ın!

Sezonun ikinci yarışında pole Hamilton'ın!

Formula 1'de 'da koşulacak olan sezonunun ikinci yarışında pole pozisyonunun sahibi oldu.

Formula 1'de ilk kez koşulacak Styrian 'nde pole pozisyonu 6 kez dünya şampiyonu kazandı. Britanyalı pilot, yoğun yağmur nedeniyle gecikmeli başlayan eleme turlarını domine ederken; 1:19:273'le en iyi dereceyi elde etti.

Sezonun ilk yarışında podyum dışı kalan Lewis Hamilton'ı, sürücüsü Max Verstappen takip etti. McLaren pilotu Carlos Sainz'ın en iyi 3. dereceyi yaptığı sıralama turlarında; sezonun ilk yarışı Grand Prix'sini kazanan Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas ise 4. oldu.

Ferrari pilotları ilk 10 dışı kaldı. 10., bir diğer Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 11.'inci oldu.

  1. 11.07.2020
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