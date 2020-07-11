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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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’e 2 yeni yarış

F1’e 2 yeni yarış

Şampiyonası’nda 2020 sezon takvimine ve ’da düzenlenecek iki yarış daha eklendi.

Şampiyonası'nda 2020 sezon takvimine ve 'da düzenlenecek iki yarış daha eklendi. Formula 1'den yapılan açıklamada, 11-13 Eylül tarihlerinde Tuscan 'si, 25-27 Eylül'de ise Rusya Grand Prix'si düzenleneceği belirtildi. F1'de ertelenen sezon 5 Temmuz'da başlamıştı.
  1. 11.7.2020
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