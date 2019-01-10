Dakar Rallisi'nde 4. etap tamamlandı
2019 Dakar Rallisi'nin dördüncü etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Naser el-Attiyah, motosiklet kategorisinde ABD'li Ricky Brabec kazandı.
Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 38 dakika 49 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Naser el-Attiyah elde etti.
2011 ve 2015 şampiyonu El-Attiyah, toplam 12 saat 12 dakika 57 saniyelik süresiyle genel klasmanda da liderliğe yerleşti.
Katarlı pilotun 8 dakika 55 saniye arkasındaki Stephane Peterhansel 2'nci, 20 dakika 51 saniye gerisindeki Nani Roma ise 3. sırada yer aldı.
LİDERLİK BRABEC'E GEÇTİ
Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından Ricky Brabec, 3 saat 40 dakika 30 saniyelik derecesiyle etapta birinciliğe ulaştı.
Brabec, 12 saat 33 dakikalık toplam zamanıyla genel klasmanın da zirvesine yükseldi.
ABD'li sürücüyü, 2 dakika 19 saniye geriden Pablo Quintanilla, 4 dakika 22 saniye geriden de 2016 şampiyonu Toby Price izledi.
Dakar Rallisi'nin 5. etabı, yarın Tacna ile Arequipa kentleri arasındaki 517 (motosikletler için 345) kilometrelik parkurda düzenlenecek. 10 etap sürecek Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta başkent Lima'da son bulacak.
- 10.1.2019 23:24
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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