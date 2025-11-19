Alkışlar millilere

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında dün İspanya'ya konuk oldu. Bulgaristan'ı yenerek play-off'lara kalmayı garantileyen ay-yıldızlılar, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu Kenan Yıldız gibi isimlerden yoksun olarak çıktığı deplasmanda muhteşem bir oyun ortaya koydu. Zaman zaman İspanyolları bulatan Bizim Çocuklar, galibiyeti de kaçıran taraftı. Yüreklerini ortaya koyan milliler, hem alınan sonuç hem de sahadaki performansla ayakta alkışlandı.

54'TE SALİH İLE ÖNE GEÇTİK

Maça İspanya hızlı başladı ve Olmo'nun 4'üncü dakikadaki golüyle öne geçti. Bu golden sonra Altay iki kritik kurtarışa imza attı. Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Deniz Gül'le beraberliği yakaladık. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan ay-yıldızlılar, 54'te Salih Özcan'ın golüyle 2-1 öne geçti. 62'de ise savunmamızda bir anlık yaşadığımız dalgınlık pahalıya patladı ve Oyarzabal'la İspanya 2-2'yi buldu. Unai Simon kalesinde devleşirken, milliler, İspanya'ya elemelerde hem ilk golü atan hem de ilk kez puan alan takım oldu.

MONTELLA'DAN 8 DEĞİŞİKLİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya maçının 11'inde Bulgaristan ile oynanan karşılaşmaya göre 4'ü zorunlu 8 değişikliğe gitti. İtalyan çalıştırıcı, Sevilla'daki mücadelede Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydin, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül'e şans verdi.

CEZALILAR YEDEĞE ÇEKİLDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya mücadelesinde play-off maçlarını düşünerek kadroyu kurdu. Tecrübeli çalıştırıcı, kart ceza sınırında bulunan Arda Güler, Kenan Yıldız ve Oğuz Aydın'ı yedek kulübesinde maça başlattı. Üç isim de karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

BARIŞ ALPER YILMAZ UNAİ SİMON'A TAKILDI

İspanya karşısında 11 başlayan Barış Alper Yılmaz, harika bir performans ortaya koydu. Özellikle ikinci yarıda İspanya savunmasını darmadağın eden Barış iki kez de gole çok yaklaştı ama kaleci Simon'u geçemedi. Simon, 53'te Barış Alper'in röveşatasını ve 67'de füzesini güçlükle çıkardı.

SALİH İSPANYA'DA GOL SİFTAHI YAPTI

Vincenzo Montella tarafından İspanya karşısında ilk 11'de görevlendirilen Salih Özcan, performansını bir de golle süsledi. Ay-yıldızlı forma altında 27'nci maçına çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 54'te ceza sahası dışından harika bir golle millileri 2-1 öne geçirdi. Bu gol Salih'in A Milli Takım'daki ilk golü oldu. Tecrübeli oyuncu, ekim 2023'teki Hırvatistan maçında da asist yapmıştı.

DÜN KAPTAN MERİH DEMİRAL'DI

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan karşılaşmasının ardından sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Dünkü İspanya maçında ise kaptanlık pazubendini Merih Demiral taktı. 27 yaşındaki stoper, A Milli Takım formasıyla ilk kez kaptan olarak bir maça çıktı. Merih Demiral dün 61'inci defa formayı giydi.