Vincenzo Montella'dan maç sonrası flaş istek: Mart ayında kulüplerimiz 1 maç eksik oynasın

Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki grup aşamasının son maçında İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella değerlendirmelerde bulundu. İşte Montella'nın sözleri…

"OYUNCULARIMIZ İNANILMAZ BİR MÜCADELE VERDİ"

"Futbolcularımızla gurur duyuyorum.İnanılmaz bir mücadele verdi oyuncularımız... Farklı bir maç olacağını biliyorduk ve farkındaydık. Beraber fedakarlıklar yapmamız gerektiğini biliyorduk. Takım ruhuyla mücadele ederseniz, en iyisini yaparsanız. En son Uluslar Ligi'nde Portekiz'e 7 şut attılar, biz de şut attırmadık.

Az süre verdiğimiz oyuncuların hazır olması beni gururlandırıyor.

Her çalışanın katkısı var, onlara da teşekkür ederim. Malzemeci Ünal ağabeyin doğum günüydü, onun için kazanmak istedik, denedik ama olmadı."

"U21'DEN 2 OYUNCU ALDIK"

"U21, U19, U17 onlarda da hareket var. İspanya maçına gelirken, U21'in maçını izledik. Onlardan iki oyuncu aldık. Onların durumu da benim için çok önemli."

"FUTBOLCULARIMIZ BANA İNANDILAR"

"Başından beri planımıza emindim, futbolcularıma da söyledim. Futbolcularımız bana inandılar, onlara teşekkür ettim. Başarılı olacakları bir strateji uyguluyorum. Galibiyet için denedik ama iki taraf için de hak edilen bir sonuç oldu."

"MART AYINDA KULÜPLERİMİZ BİR MAÇ EKSİK OYNASIN"

"Bir ricam olacak. Mart ayında kulüplerimiz bir maç eksik oynarsa futbolcularımızla birkaç gün fazladan çalışabilirsek çok sevinirim."

"FUTBOLCULARIMIZ BÜYÜK FEDAKARLIK GÖSTERDİ"

"Bu maç beni fazlasıyla gururlandırıyor. Futbolculara maç sonu teşekkür ettim. Büyük bir fedakarlık gösterdiler. Acayip bir mücadele gösterdiler hepsi. Kim oynarsa oynasın, rekabet yüzdemiz yüksek o yüzden emindik böyle bir performanstan. Bu sonucu da kabul ediyoruz. Sonuna kadar denedik ama olmadı, galip de gelebilirdik."