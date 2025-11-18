İspanya-Türkiye maçı tıkla izle! Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya-Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 6. haftası, A Milli Takımımız açısından büyük heyecana sahne olacak. Türkiye, grubun son maçında İspanya deplasmanına çıkarken gözler hem mücadelenin sonucunda hem de millilerin ortaya koyacağı performansta olacak. Bulgaristan karşısında aldığı sonuçla play-off biletini cebine koyan ay-yıldızlılar, Sevilla'da zorlu bir sınav verecek. Konya'da oynanan ilk karşılaşmada İspanya'ya 6-0 kaybederek ağır bir yenilgi yaşayan milliler, Vincenzo Montella yönetiminde, grupta oynadığı tüm maçları kazanan İspanya'nın namağlup serisine son vermenin hesaplarını yapıyor. Peki, İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 6. haftasında oynanacak İspanya-Türkiye maçı 18 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak.

İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak İspanya-Türkiye maçı EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Merino, Zubimendi, Ruiz, F. Torres, Baena, Oyarzabal

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Orkun, Barış, Oğuz, Arda, Kenan, Yusuf

A MİLLİ TAKIM RÖVANŞI ALMAK İSTİYOR

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında İspanya deplasmanına konuk olacak A Milli Takımımız, Konya'da oynanan ve İspanya'nın 6-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçın rövanşını almak istiyor. Vincenzo Montella yönetiminde sahaya çıkacak Türkiye kadrosunda önemli eksikler bulunurken, İspanya'yı 7 farklı skorla mağlup etmesi durumunda matematiksel olarak grubu lider tamamlayıp, kupaya doğrudan katılma durumu da bulunuyor.

TÜRKİYE MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

"HEPİMİZ İÇİN BİR TEST OLACAK"

Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı La Cartuja Stadı'ndaki basın toplantısında açıklamalarda bulundu:

Bizim için çok önemli bir karşılaşma, hiçbir şekilde hazırlık maçı tadında buraya gelmedik. Bizim için ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Motivasyonumuz çok yüksek, hepimiz için bir test olacak. İstediğimiz sonucu almak için her şeyi yapacağız. İlk maça göre daha dengeli bir oyun ortaya koymamız gerekiyor. İlk maçta şöyle bir hata yaptık, zihinsel enerjiyi ikinci maç olduğunu düşünerek daha çabuk toparlamamız gerekiyordu. Bu maçta da tabii ki kendi atak futbolumuzu oynayacağız. Zihinsel enerjimizi toplayarak geldik ve daha iyi bir maç olması için de dediğim gibi daha dengeli olmamız gerekiyor.

İSPANYA İLE TÜRKİYE ARASINDA 13. RANDEVU

Türkiye ile İspanya bugüne kadar 9'u resmi, 3'ü özel olmak üzere toplam 12 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 1 kez sahadan galip ayrılırken, 7 defa da mağlup oldu. 4 maç ise berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde 23 gol gördü. A Milliler, İspanya'ya karşı tek galibiyetini 14 Mart 1954'te 1954 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İstanbul'da oynanan mücadelede 1-0'lık skorla aldı. İki ülke arasında 7 Eylül 2025 tarihinde Konya'da oynanan son maçı Türkiye 6-0'lık skorla kaybetti.

"HALA KAZANMAK İSTİYORUM"

Türkiye maçında rotasyon yapmayacaklarını ifade eden Luis de la Fuente şu ifadeleri kullandı:

Bu maça baktığımızda bir sorumluluğumuz var. Birçok sebebi var prestijinden dolayı. Şu an dünya kupasına gitmek istiyoruz. İstediklerimi ortaya koymuş bir şekilde gitmek istiyoruz. Aynı zamanda taraflara da karşı bir sorumluluğumuz var. Lideriz ama hala çalışmamız gerek. 31'inci maçımızı da yenilmez olarak tamamlamak istiyoruz. Hala kazanmak istiyorum. Futbolcuların da kondisyonu önemli. Hiçbir şekilde yorulmuyorlar. Rotasyon olmayacak. Son derece üst seviye bir maç olacak. Aynı zamanda bu maçta da sorumluluğumuzu ve saygımızı ortaya koyacağız. Bütün futbolcular çok önemli. Planlarımızın en iyisi olacak şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Maçı kazanmak üzere en uygun olan oyuncuları ortaya koyacağız. Bu çok önemli. Çünkü en önemli maçımız bu.

A MİLLİ TAKIM'IN 647. MAÇI

Milliler, 359'u resmi, 287'si özel toplam 646 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 255 galibiyet elde ederken, 241 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı karşılaşmalarda 893 gol kaydederken, kalesinde ise 924 gole engel olamadı.

VINCENZO MONTELLA 29. KARŞILAŞMASINA ÇIKIYOR

Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı ile bugüne kadar 21'i resmi, 7'si de özel olmak üzere 28 müsabakaya çıktı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 16 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Bulgaristan maçında sol kasığında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan ile alt adalesinde sakatlık bulunan Aral Şimşir'in kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Ayrıca antrenmanında takımdan ayrı bireysel çalışan Abdülkerim Bardakcı'nın ağrılarının sürdüğü, Kerem Aktürkoğlu'nun ise antrenman sonrası yapılan tıbbi kontrollerinde İspanya maçına kadar tam olarak iyileşemeyeceğinin belirlenmesi üzerine iki oyuncunun da aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu. Sağ el bileğinden sakatlığı bulunan kaptan Hakan Çalhanoğlu da kadrodan çıkarıldı. Ayrıca sarı kart cezalısı İsmail Yüksek'in de sabah antrenmanının ardından kamptan ayrıldığı ifade edildi.

A Milli Takım kadrosuna ise Galatasaraylı forvet Ahmed Kutucu, Ümit Milli Takım'dan İsak Vural ile Yusuf Akçiçek'in dahil edilerek kampa katıldığı bildirildi.

TÜRKİYE'DE 3 FUTBOLCU SINIRDA

İspanya ile oynanacak maç öncesi play-off biletini cebine koyan ay-yıldızlarda 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. A Milli Takım'da; Kenan Yıldız, Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu, İspanya karşısında sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI HAKEMİ

İspanya ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ile Christian Dietz yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Sven Jablonski olacak. Maçta VAR'da Bastian Dankert, AVAR'da da Daniel Schlager görev yapacak.

PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Elemelerde E Grubu'nu ikinci sırada bitirmeyi garantileyen A Milli Futbol Takımımızın play-off aşamasındaki rakibi 20 Kasım Perşembe günü belli olacak. Ay-Yıldızlılar, play-off yarı finalindeki karşılaşmayı Türkiye'de oynayacak. Play-off finalinde ise hangi ülkenin karşılaşmaya ev sahipliği yapacağı ise kura ile belirlenecek.