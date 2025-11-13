CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye Bulgaristan maçının hakemi kim? Nicholas Walsh kimdir, kaç yaşında, nereli?

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda Bulgaristan’ı konuk etmeye hazırlanıyor. Grupta şu ana kadar iyi bir performans sergileyen Bizim Çocuklar, deplasmanda 6-1’lik skorla mağlup ettiği rakibini bu kez kendi sahasında ağırlayacak. Peki, Türkiye Bulgaristan maçının hakemi kim? Nicholas Walsh kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 14:22 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 14:35
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı devam ediyor! A Milli Takımımız, E Grubu'ndaki beşinci sınavında Bulgaristan'ı Bursa'da ağırlayacak. Bizim Çocuklar, sahadan galibiyetle ayrılarak İspanya maçı öncesi puan avantajını korumayı hedefliyor. Birçok kişi, Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi kim olacak? sorusunun cevabını merak ediyor. Futbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi canlı izleyerek milli takımı destekleyebilecek. Peki, Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Bulgaristan maçı hangi kanalda yayınlanacak, maçın hakemi kim olacak?

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Bulgaristan maçı, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TV8'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

Karşılaşmada düdük, İskoç hakem Nicolas Walsh'ta olacak. Yardımcıları ise Francis Connor ve Daniel McFarlane. A Milli Takım, bu karşılaşmadan galip ayrılması halinde, E Grubu'nda İspanya maçı öncesi büyük moral kazanacak.

NICHOLAS WALSH KİMDİR?

Nicholas Walsh, İskoç bir futbol hakemidir. Şu anda İskoç Profesyonel Futbol Ligi (SPFL)'de görev yapmakta olup, aynı zamanda FIFA kokartlı uluslararası hakem statüsüne sahiptir. Walsh, profesyonel hakemlik kariyerine İskoç İkinci Ligi'nde başladı. İlk resmi lig maçında Clyde ile Queen's Park takımları arasında oynanan karşılaşmada görev aldı. 22 Ekim 2022 tarihinde Celtic'in Hearts'ı 4-3 mağlup ettiği İskoç Premiership karşılaşmasında, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle yönetim yapan ilk hakemlerden biri oldu.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI TARAFTAR BİLGİLENDİRMESİ

A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da Bulgaristan ile karşıya gelecek. Bu bilgilendirme, maçı izleyecek taraftarlarımızın güvenliği ve konforu için hazırlanmıştır.

Türkiye - Bulgaristan

FIFA 2026 Dünya Kupası Eleme Maçı - E Grubu

📅 Tarih: 15 Kasım 2025 - Cumartesi

🏟️ Stadyum: Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

🕘 Başlama Saati: 20.00

🚪 Kapıların Açılışı: 17.00

👥 Stadyum Kapasitesi: 43.361

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI BİLETİ NASIL ALINIR?

Stadyuma yalnızca Passolig kartına yüklenmiş bileti olan seyirciler girebilecektir. Biletler yalnızca www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satın alınabilir. Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacaktır. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları www.passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilirler. Bilet sahipleri karşılaşmaya "T.C Kimlik kartları", Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecektir. Yedi yaş üstü her seyirci bilete tabidir.

