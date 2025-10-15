Finali kazandık

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, farklı Gürcistan galibiyeti sonrası futbolcularını kutladı. Montella, "Bir finale çıktık ve kazandık. Gerekli şekilde çalıştık. Kendi sahamızda oynadığımızı rakibimize hissettirdik. İstediğimizi elde etmek için ne gerekiyorsa yaptık" dedi. Başarılı çalıştırıcı, "Konsantre bir takımımız var. Soyunma odasında hissediliyor bu. Futbolcularımızın çoğu, en son Dünya Kupası'na gittiğimizde doğmamıştı. Ne kadar önemli olduğunu biliyorlar" ifadelerini kullandı.