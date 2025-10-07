TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor | CANLI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulunuyor.
HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZLERİ:
A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağına yürekten inanıyorum. Bulgaristan ve Gürcistan maçlarından iyi sonuçla ayrılıp bu inancımızı pekiştireceğiz.
