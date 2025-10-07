Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası sözleri!

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF'nin sponsorluk anlaşmasında dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Montella, milli takımın hedefini açıkladı.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ

"Çok önemli iki maç oynayacağız. Hedefimiz ikinciliği garantilemek. Sonrasında neler yapabiliriz, bakacağız. Bizim için önemli bir hedef var, Dünya Kupası'na gidebilmek. Bunu yapabilmek için her şeye sahibiz."