Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası sözleri!

Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF'nin sponsorluk anlaşmasında dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 11:31 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 11:44
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF'nin sponsorluk anlaşmasında dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Montella, milli takımın hedefini açıkladı.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ

"Çok önemli iki maç oynayacağız. Hedefimiz ikinciliği garantilemek. Sonrasında neler yapabiliriz, bakacağız. Bizim için önemli bir hedef var, Dünya Kupası'na gidebilmek. Bunu yapabilmek için her şeye sahibiz."

