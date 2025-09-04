Gürcistan-Türkiye MAÇI CANLI | Gürcistan-Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye maçı nasıl ve nereden izlenir?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun açılış karşılaşmasında Türkiye, deplasmanda Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. A Millî Futbol Takımı, gruplara güçlü bir başlangıç yaparak avantaj yakalamak istiyor. Ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıkacak olan Vincenzo Montella'nın ilk 11 tercihleri şimdiden merak konusu. Peki, Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Gürcistan-Türkiye maçı canlı yayın bilgileri hakkında detaylar..

Gürcistan-Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın

İŞTE GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ:

Gürcistan: Giorgi Mamardashvili, Kakabadze Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Daviatshvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, İsmail, Hakan, Arda, Yunus, Kerem, Kenan

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak Gürcistan-Türkiye maçı EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TEK HEDEF GALİBİYET

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne etkili bir giriş yapmayı hedefleyen Türkiye, zorlu Gürcistan deplasmanında hata yapmak istemiyor. İspanya ile oynanacak ikinci karşılaşma öncesi güçlü rakibini yenerek, turnuvaya etkili bir giriş yapmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HAKEMİ

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Gürcistan-Türkiye maçını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Matteo Marcenaro üstlenecek.

Karşılaşmanın VAR hakemliğini Marco Di Bello yapacak. AVAR'da ise Daniele Doveri görev alacak.