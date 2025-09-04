CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Gürcistan-Türkiye MAÇI CANLI | Gürcistan-Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye maçı nasıl ve nereden izlenir?

Gürcistan-Türkiye MAÇI CANLI | Gürcistan-Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye maçı nasıl ve nereden izlenir?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı'mız zorlu deplasmanda Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Hata yapmak istemeyen Bizim Çocuklar, turnuvaya etkili bir giriş yapmayı hedefliyor. Vincenzo Montella'nın hangi isimleri ilk 11'de tercih edeceği merak edilirken, futbolseverler "Gürcistan-Türkiye maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 17:35 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 18:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gürcistan-Türkiye MAÇI CANLI | Gürcistan-Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye maçı nasıl ve nereden izlenir?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun açılış karşılaşmasında Türkiye, deplasmanda Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. A Millî Futbol Takımı, gruplara güçlü bir başlangıç yaparak avantaj yakalamak istiyor. Ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıkacak olan Vincenzo Montella'nın ilk 11 tercihleri şimdiden merak konusu. Peki, Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Gürcistan-Türkiye maçı canlı yayın bilgileri hakkında detaylar..

Gürcistan-Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın

İŞTE GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ:

Gürcistan: Giorgi Mamardashvili, Kakabadze Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Daviatshvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, İsmail, Hakan, Arda, Yunus, Kerem, Kenan

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak Gürcistan-Türkiye maçı EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TEK HEDEF GALİBİYET

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne etkili bir giriş yapmayı hedefleyen Türkiye, zorlu Gürcistan deplasmanında hata yapmak istemiyor. İspanya ile oynanacak ikinci karşılaşma öncesi güçlü rakibini yenerek, turnuvaya etkili bir giriş yapmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HAKEMİ

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Gürcistan-Türkiye maçını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Matteo Marcenaro üstlenecek.

Karşılaşmanın VAR hakemliğini Marco Di Bello yapacak. AVAR'da ise Daniele Doveri görev alacak.

REKLAM - Türk Telekom
Gürcistan-Türkiye | CANLI
DİĞER
Sandık kayboluyor ortalık karışıyor! 'Aile Saadeti'nde herkes için yeni dönem başlıyor
Ankara'da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi
Filenin Sultanları yarı finalde!
G.Saray'dan milli yıldıza kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Isparta 32 Spor evinde farklı turladı! Isparta 32 Spor evinde farklı turladı! 18:21
Filenin Sultanları yarı finalde! Filenin Sultanları yarı finalde! 18:20
Montella: Burada herkes mutlu! Montella: Burada herkes mutlu! 18:19
A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu! A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu! 17:20
Ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca bir ilki başardı! Ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca bir ilki başardı! 17:02
K.Maraşspor 2. tur biletini kaptı! K.Maraşspor 2. tur biletini kaptı! 16:49
Daha Eski
ABD-Türkiye | CANLI ABD-Türkiye | CANLI 16:20
Isparta 32 Spor - Kırşehir FSK | CANLI Isparta 32 Spor - Kırşehir FSK | CANLI 16:11
Ianis Hagi Corendon Alanyaspor'da! Ianis Hagi Corendon Alanyaspor'da! 15:53
Nereden nereye! Emre Mor ve transfer... Nereden nereye! Emre Mor ve transfer... 15:50
Arjantin-Venezuela maçı detayları! Arjantin-Venezuela maçı detayları! 15:03
Gürcistan-Türkiye maçı öncesi son notlar! Gürcistan-Türkiye maçı öncesi son notlar! 14:59