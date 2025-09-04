Gürcistan 2-3 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında Türkiye deplasmanda Gürcistan'ın konuğu oldu. Başkent Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa düdük çaldı. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlendi.

Milli takım karşılaşmanın hemen başında duran toptan golü buldu. Sol kanattan kazanılan kornerde Arda Güler ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mert Müldür, yaptığı kafa vuruşuyla 3'üncü dakikada Ay-yıldızlıları öne geçirdi.

Golün ardından iki takım da pozisyona girmekte zorlanırken, milliler devrenin sonunda farkı 2'ye çıkarttı. Kullanılan serbest vuruşun ardından ceza sahasında oluşan karambolde Kerem topu önünde buldu. Kerem'in yerden vuruşunda top ağlara gitti ve ilk yarı Türkiye'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Montella, ikinci yarıya değişiklikle başladı. İlk yarı sarı kart gören İsmail Yüksek'in yerine Orkun Kökçü oyuna dahil oldu. İkinci yarının ilk dakikalarında etkili olan taraf ev sahibi Gürcistan olurken, milli takım kısa paslarla rakibin etkinliğini kırdı. 53'üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün'ün asistinde skoru 3-0'a getirdi. 63'üncü dakikada Gürcistan, Davitashvili'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi.

Barış Alper Yılmaz, oyuna girdikten 4 dakikada sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Barış'ın 71'inci dakikada orta sahada Kochorashvili'ye yaptığı faul sonrasında oyun devam etti. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izleyen Massa, Barış'ı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Maçın son bölümüne girerken 90+8'inci dakikada Gürcistan, Kvaratskhelia'nın ayağından bulduğu golle farkı 1'e indirdi: 2-3. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Türkiye, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada milli takım öne geçti. Arda Güler'in sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Mert Müldür kafayı vurdu, topu köşeden ağlara yolladı: 0-1.

10. dakikada milliler ikinci gole yaklaştı. Ön alanda yapılan baskıda İsmail Yüksek, kaptığı topu Arda Güler'e verdi. Ceza sahasına giren Arda'nın şutunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak yükseklik kazanıp kornere çıktı.

41. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci golünü buldu. Kullanılan serbest vuruşta, ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun ayak içiyle şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Mücadelenin ilk yarısı, A Milli Takım'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada ay-yıldızlı ekip farkı 3'e çıkardı. Arda Güler'in ara pasında Yunus Akgün ceza alanında topla buluştu. Kerem Aktürkoğlu, Yunus'un penaltı noktasına yerden bıraktığı meşin yuvarlağı bekletmeden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 0-3.

63. dakikada Gürcistan golü buldu. Savunmanın arkasına sarkan ve kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Mekvabishvili'nin vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu filelere yollayan Davitashvili'nin golüyle skor 3-1'e geldi.

71. dakikada milli takım 10 kişi kaldı. Barış Alper Yılmaz, Kochorashvili'ye müdahalesi sonrasında VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.

90+8. dakikada Gürcistan farkı bire indirdi. Kvaratskhelia'nın ceza sahası ön çizgisi üzerinden yaptığı sert vuruşta top köşeden ağlara gitti: 2-3.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve milli takım karşılaşmayı 3-2 kazandı.

MERT MÜLDÜR YİNE İLK GOLÜ ATTI

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan deplasmanındaki ilk golü, 3. dakikada Mert Müldür'den geldi.

Millilerin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin ilk golünü yine Mert Müldür atmıştı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN 2 GOL

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan filelerini 2 kez havalandırdı.

Ay-yıldızlı ekibin en uçtaki ismi olan Kerem, 41 ve 52. dakikalarda topu ağlara yolladı. Kerem'in ikinci golü öncesinde pası veren isim Yunus Akgün oldu.

Kerem, A Milli Takım'da çıktığı 45. maçta gol sayısını 14'e yükseltti.