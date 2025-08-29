Vincenzo Montella'dan Barış Alper Yılmaz sorusuna dikkat çeken yanıt! "Transfer..."

"Ben Milli Takım hocası olarak sadece sahada neler oluyor ona konsantre oluyorum. Barış Alper müthiş başladı sezona. Golleri ve fiziksel gücüyle inanılmaz bir başlangıç yaptı. Belki en iyi sezon başlangcıydı. Uğurcan belki de geçmiş yıllardaki performansını yakaladı tekrar. O da çok iyi başladı. Hakan Çalhanoğlu bir kımız kart sonucunda daha az oynama fırsatı buldu belirli dönemlerde. Kerem ise çok önemli bir turnuvada çok önemli bir gol attı. Dolayısıyla bu futbolcuların mental olarak etkilendiklerini düşünmüyorum. Ne zaman futbolcularımızla kampta buluşsak geldiğiniz takımdaki problemlerinizi unutun diyorum."