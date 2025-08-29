Vincenzo Montella'dan Barış Alper Yılmaz sorusuna dikkat çeken yanıt! "Transfer..."

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı maçlar öncesi teknik direktör Vincenzo Montella önemli açıklamalarda bulundu.
İtalyan Teknik Adam, A Milli Takım kadrosunda bulunan Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır, Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu gibi oyuncular hakkında çıkan transfer haberlerinin bu futbolcuları mental anlamda nasıl etkileyeceğiyle ilgili bir soru üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı.
TRT Spor'a konuşan Montella, şu ifadeleri kullandı:
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
"Ben Milli Takım hocası olarak sadece sahada neler oluyor ona konsantre oluyorum. Barış Alper müthiş başladı sezona. Golleri ve fiziksel gücüyle inanılmaz bir başlangıç yaptı. Belki en iyi sezon başlangcıydı. Uğurcan belki de geçmiş yıllardaki performansını yakaladı tekrar. O da çok iyi başladı. Hakan Çalhanoğlu bir kımız kart sonucunda daha az oynama fırsatı buldu belirli dönemlerde. Kerem ise çok önemli bir turnuvada çok önemli bir gol attı. Dolayısıyla bu futbolcuların mental olarak etkilendiklerini düşünmüyorum. Ne zaman futbolcularımızla kampta buluşsak geldiğiniz takımdaki problemlerinizi unutun diyorum."
"HAKAN EN İYİ OYUN KURUCU"
"Dünya futboluna baktığımda, pozisyonu olarak Hakan Çalhanoğlu'ndan daha iyi bir oyuncu göremiyorum. Oyun kurucu pozisyonunda en iyisi. Çok büyük futbolcu."
"ARDA GÜLER GELİŞMEYE MAHKUM"
"Arda Güler, futbol oynadığında; futbolun tanımı oluyor. Öyle bir potansiyeli var ki gelişmeye mahkum."
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
"İrfan Can Kahveci, bizimle birlikte çok muazzam performanslar gösterdi ve birçok problem çözdü. Yeteneğini ve neler yapabileceğini iyi biliyoruz. Farklı bir kanat oyuncusu, içeri doğru oynamayı sever. Yapısından dolayı da orta sahada da oynayabilir."