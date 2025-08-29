Vincenzo Montella'dan Barış Alper Yılmaz sorusuna dikkat çeken yanıt! "Transfer..."

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası'nda Gürcistan ve İspanya ile oynanacak maçlar öncesi açıklamalarda bulundu. Montella, Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır, Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu'nun mental durumlarıyla ilgili o soruya ise dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 18:28 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 18:50
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı maçlar öncesi teknik direktör Vincenzo Montella önemli açıklamalarda bulundu.

İtalyan Teknik Adam, A Milli Takım kadrosunda bulunan Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır, Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu gibi oyuncular hakkında çıkan transfer haberlerinin bu futbolcuları mental anlamda nasıl etkileyeceğiyle ilgili bir soru üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

TRT Spor'a konuşan Montella, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Milli Takım hocası olarak sadece sahada neler oluyor ona konsantre oluyorum. Barış Alper müthiş başladı sezona. Golleri ve fiziksel gücüyle inanılmaz bir başlangıç yaptı. Belki en iyi sezon başlangcıydı. Uğurcan belki de geçmiş yıllardaki performansını yakaladı tekrar. O da çok iyi başladı. Hakan Çalhanoğlu bir kımız kart sonucunda daha az oynama fırsatı buldu belirli dönemlerde. Kerem ise çok önemli bir turnuvada çok önemli bir gol attı. Dolayısıyla bu futbolcuların mental olarak etkilendiklerini düşünmüyorum. Ne zaman futbolcularımızla kampta buluşsak geldiğiniz takımdaki problemlerinizi unutun diyorum."

"HAKAN EN İYİ OYUN KURUCU"

"Dünya futboluna baktığımda, pozisyonu olarak Hakan Çalhanoğlu'ndan daha iyi bir oyuncu göremiyorum. Oyun kurucu pozisyonunda en iyisi. Çok büyük futbolcu."

"ARDA GÜLER GELİŞMEYE MAHKUM"

"Arda Güler, futbol oynadığında; futbolun tanımı oluyor. Öyle bir potansiyeli var ki gelişmeye mahkum."

"İRFAN CAN'IN NELER YAPABİLECEĞİNİ BİLİYORUZ"

"İrfan Can Kahveci, bizimle birlikte çok muazzam performanslar gösterdi ve birçok problem çözdü. Yeteneğini ve neler yapabileceğini iyi biliyoruz. Farklı bir kanat oyuncusu, içeri doğru oynamayı sever. Yapısından dolayı da orta sahada da oynayabilir."

