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Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım Macaristan maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım Macaristan maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında konuk olacağı Macaristan maçının hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 12:18
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A Milli Takım Macaristan maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın taktik organizasyonlarıyla tamamlandığı belirtildi.

Vincenzo Montella, antrenman öncesi oyuncularla kısa bir toplantı yaptı. Milli takımda Kaan Ayhan ve Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle idmanda yer almadı.

Ay-yıldızlılar, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Macaristan'a hareket edecek.

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