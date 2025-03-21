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Haberler A Milli Futbol Takımı Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler açıklaması İspanya'da gündem oldu! Inter'e mi transfer olacak?

Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler açıklaması İspanya'da gündem oldu! Inter'e mi transfer olacak?

A Milli Futbol Takım'ımız UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Arda Güler cezası nedeniyle bu maçta forma giyemezken maçın ardından Hakan Çalhanoğlu'nun Arda için söylediği sözler İspanyol basınında gündem oldu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 15:01 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 15:02
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Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler açıklaması İspanya'da gündem oldu! Inter'e mi transfer olacak?

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Türkiye, Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmada Arda Güler, cezalı olduğu için forma giyemedi. Ancak genç yıldız, sahada olmasa da yine gündemdeydi. İspanyol basını, özellikle Hakan Çalhanoğlu'nun milli maç sonrası yaptığı açıklamalara geniş yer ayırdı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler açıklaması İspanya'da gündem oldu! Inter'e mi transfer olacak?

Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler'in yeteneklerine vurgu yaparak, "Arda çok önemli bir oyuncu, küçük bir kardeş gibi sevdiğim biri. Onun Inter'de bizimle oynamasını isterim ama bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Real Madrid'deki durumunu o daha iyi bilir. Ancak daha fazla süre almayı istiyor ve hak ettiğini düşünüyorum" dedi.

Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler açıklaması İspanya'da gündem oldu! Inter'e mi transfer olacak?

İspanyol gazetesi MARCA, Çalhanoğlu'nun bu sözlerini manşete taşıyarak, "Arda Güler ve mutluluk arayışı" başlığıyla verdiği haberde genç oyuncunun daha fazla süre alması gerektiğine vurgu yaptı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler açıklaması İspanya'da gündem oldu! Inter'e mi transfer olacak?

MundoDeportivo Inter'in, Arda Güler'i transfer etmek isteyen kulüplerden biri olduğunu ve Real Madrid'in bu seçeneği değerlendirebileceğini belirtti. Gazete haberde şu ifadelere yer verdi: "Gerçek şu ki, Arda Güler'e gelecek sezon ilgi gösteren takımlardan biri de Inter Milan. Türk futbolcu şimdilik Real Madrid'de kalacak ancak durumu değişmezse yaz aylarında kiralık olarak gönderilebilir veya transfer bile yapılabilir"

Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler açıklaması İspanya'da gündem oldu! Inter'e mi transfer olacak?

Sport Gazetesi ise Arda Güler'in Real Madrid'deki durumuna dikkat çekerek, genç oyuncunun daha fazla şans bulamamasının gelişimini olumsuz etkileyebileceğini yazdı. Haberde, Inter'in Arda'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ancak Real Madrid'in bu talebe şu an için olumsuz yanıt verdiği ifade edildi. Ancak eğer sezon sonunda Carlo Ancelotti takımdan ayrılırsa, Arda'nın da geleceği farklı bir yöne evrilebilir.

Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler açıklaması İspanya'da gündem oldu! Inter'e mi transfer olacak?

Real Madrid'de yeterince süre alamayan Arda Güler için transfer söylentileri artarken, yaz aylarında İspanyol devinin nasıl bir karar alacağı belirsizliğini koruyor.

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