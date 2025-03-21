Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler açıklaması İspanya'da gündem oldu! Inter'e mi transfer olacak?
A Milli Futbol Takım'ımız UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Arda Güler cezası nedeniyle bu maçta forma giyemezken maçın ardından Hakan Çalhanoğlu'nun Arda için söylediği sözler İspanyol basınında gündem oldu. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 15:01 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 15:02
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MundoDeportivo Inter'in, Arda Güler'i transfer etmek isteyen kulüplerden biri olduğunu ve Real Madrid'in bu seçeneği değerlendirebileceğini belirtti. Gazete haberde şu ifadelere yer verdi: "Gerçek şu ki, Arda Güler'e gelecek sezon ilgi gösteren takımlardan biri de Inter Milan. Türk futbolcu şimdilik Real Madrid'de kalacak ancak durumu değişmezse yaz aylarında kiralık olarak gönderilebilir veya transfer bile yapılabilir"
Sport Gazetesi ise Arda Güler'in Real Madrid'deki durumuna dikkat çekerek, genç oyuncunun daha fazla şans bulamamasının gelişimini olumsuz etkileyebileceğini yazdı. Haberde, Inter'in Arda'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ancak Real Madrid'in bu talebe şu an için olumsuz yanıt verdiği ifade edildi. Ancak eğer sezon sonunda Carlo Ancelotti takımdan ayrılırsa, Arda'nın da geleceği farklı bir yöne evrilebilir.
Real Madrid'de yeterince süre alamayan Arda Güler için transfer söylentileri artarken, yaz aylarında İspanyol devinin nasıl bir karar alacağı belirsizliğini koruyor.
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