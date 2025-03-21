Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler açıklaması İspanya'da gündem oldu! Inter'e mi transfer olacak?

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Türkiye, Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmada Arda Güler, cezalı olduğu için forma giyemedi. Ancak genç yıldız, sahada olmasa da yine gündemdeydi. İspanyol basını, özellikle Hakan Çalhanoğlu'nun milli maç sonrası yaptığı açıklamalara geniş yer ayırdı.

Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler'in yeteneklerine vurgu yaparak, "Arda çok önemli bir oyuncu, küçük bir kardeş gibi sevdiğim biri. Onun Inter'de bizimle oynamasını isterim ama bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Real Madrid'deki durumunu o daha iyi bilir. Ancak daha fazla süre almayı istiyor ve hak ettiğini düşünüyorum" dedi.