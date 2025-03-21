A Milli Takım'ımız UEFA Uluslar A Ligi yolunda! İşte muhtemel rakiplerimiz
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Play-Off Turu'nun ilk maçında İstanbul'da Macaristan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmeye bir adım daha yaklaştı. Milli takımımızın üst ligde karşılaşabileceği muhtemel rakipler ise oldukça dikkat çekici. İşte o takımlar…
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 10:50 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 10:52
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ULUSLAR A LİGİ'NDEKİ TAKIMLAR NETLEŞİYOR
Gelecek sezon UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele edecek 12 takım şimdiden belli oldu.
A/B Ligi play-off müsabakalarının tamamlanmasıyla birlikte son dört takım da netleşecek ve 23 Mart Pazar günü oynanacak rövanş maçlarının ardından A Ligi'ndeki 16 takım kesinleşmiş olacak.
TÜRKİYE'Yİ ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR
Eğer A Milli Takım, Macaristan'ı saf dışı bırakırsa, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Avrupa'nın en güçlü ekipleriyle mücadele edecek.
Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında şu takımlar yer alıyor:
Almanya
Çekya
Danimarka
Fransa
Galler
Hırvatistan
Hollanda
İngiltere
İspanya
İtalya
Norveç
Portekiz
Avusturya-Sırbistan eşleşmesinin galibi (İlk maç Avusturya'da 1-1 eşitlikle sona erdi.)
Ukrayna-Belçika eşleşmesinin galibi (Savaş sebebiyle İspanya'da oynanan ilk maçı Ukrayna 3-1 kazandı.)
Yunanistan-İskoçya eşleşmesinin galibi (Yunanistan'da oynanan ilk maçı İskoçya 1-0 kazandı.)
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