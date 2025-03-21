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Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım'ımız UEFA Uluslar A Ligi yolunda! İşte muhtemel rakiplerimiz

A Milli Takım'ımız UEFA Uluslar A Ligi yolunda! İşte muhtemel rakiplerimiz

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Play-Off Turu'nun ilk maçında İstanbul'da Macaristan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmeye bir adım daha yaklaştı. Milli takımımızın üst ligde karşılaşabileceği muhtemel rakipler ise oldukça dikkat çekici. İşte o takımlar…

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 10:50 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 10:52
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A Milli Takım UEFA Uluslar A Ligi’ne göz kırpıyor! İşte muhtemel rakipler

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi Play-Off Turu'nun ilk maçında İstanbul'da karşılaştığı Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

A Milli Takım UEFA Uluslar A Ligi’ne göz kırpıyor! İşte muhtemel rakipler

Bu sonuçla rövanş öncesinde büyük moral kazanan Ay-Yıldızlılar, A Ligi'ne yükselme yolunda önemli bir avantaj elde etti.

A Milli Takım UEFA Uluslar A Ligi’ne göz kırpıyor! İşte muhtemel rakipler

Milli Takım, 23 Mart Pazar günü Macaristan'da oynanacak rövanş maçında 3-1'lik skor avantajını koruması halinde A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.

A Milli Takım UEFA Uluslar A Ligi’ne göz kırpıyor! İşte muhtemel rakipler

ULUSLAR A LİGİ'NDEKİ TAKIMLAR NETLEŞİYOR

Gelecek sezon UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele edecek 12 takım şimdiden belli oldu.

A Milli Takım UEFA Uluslar A Ligi’ne göz kırpıyor! İşte muhtemel rakipler

A/B Ligi play-off müsabakalarının tamamlanmasıyla birlikte son dört takım da netleşecek ve 23 Mart Pazar günü oynanacak rövanş maçlarının ardından A Ligi'ndeki 16 takım kesinleşmiş olacak.

A Milli Takım UEFA Uluslar A Ligi’ne göz kırpıyor! İşte muhtemel rakipler

TÜRKİYE'Yİ ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR

Eğer A Milli Takım, Macaristan'ı saf dışı bırakırsa, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Avrupa'nın en güçlü ekipleriyle mücadele edecek.

A Milli Takım UEFA Uluslar A Ligi’ne göz kırpıyor! İşte muhtemel rakipler

Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında şu takımlar yer alıyor:

A Milli Takım UEFA Uluslar A Ligi’ne göz kırpıyor! İşte muhtemel rakipler

Almanya

Çekya

Danimarka

Fransa

Galler

Hırvatistan

Hollanda

İngiltere

İspanya

İtalya

Norveç

Portekiz

Avusturya-Sırbistan eşleşmesinin galibi (İlk maç Avusturya'da 1-1 eşitlikle sona erdi.)

Ukrayna-Belçika eşleşmesinin galibi (Savaş sebebiyle İspanya'da oynanan ilk maçı Ukrayna 3-1 kazandı.)

Yunanistan-İskoçya eşleşmesinin galibi (Yunanistan'da oynanan ilk maçı İskoçya 1-0 kazandı.)

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