A Milli Takım'ımız UEFA Uluslar A Ligi yolunda! İşte muhtemel rakiplerimiz

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi Play-Off Turu'nun ilk maçında İstanbul'da karşılaştığı Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Bu sonuçla rövanş öncesinde büyük moral kazanan Ay-Yıldızlılar, A Ligi'ne yükselme yolunda önemli bir avantaj elde etti.