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Haberler A Milli Futbol Takımı Portekiz Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor! İşte milli yıldızlar için atılan manşetler

Portekiz Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor! İşte milli yıldızlar için atılan manşetler

A Milli Futbol Takım'ımız UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında RAMS Park'ta Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti. Karşılaşmaya ise Benfica'da oynayan milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. İşte Portekiz basınında Kökçü ile Aktürkoğlu için atılan manşetler... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 09:30
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Portekiz Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor! İşte milli yıldızlar için atılan manşetler

A Milli Futbol Takım'ımız, UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan'ı 3-1 mağlup etti ve rövanş için büyük avantaj yakaladı. Benfica'da oynayan milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün maçtaki performansı Portekiz'de ses getirdi.

Portekiz Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor! İşte milli yıldızlar için atılan manşetler

Orkun Kökçü karşılaşmanın gol perdesini açarken Kerem Aktürkoğlu ise 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Portekiz Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor! İşte milli yıldızlar için atılan manşetler

Portekiz basınından A Bola'da yer alan haberde, "Türkiye'nin galibiyetinde üç gole doğrudan etki eden Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Benfica ortaklığı büyük rol oynadı." ifadeleri yer aldı.

Portekiz Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor! İşte milli yıldızlar için atılan manşetler

Haberde ayrıca Orkun Kökçü'nün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi için, "Benfica'ya sevindirici haber" başlığı kullanıldı.

Portekiz Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor! İşte milli yıldızlar için atılan manşetler

Bola na Rede'de yer alan haberde ise A Milli Takım'ın galibiyetinde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün parladığı belirtildi.

Portekiz Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor! İşte milli yıldızlar için atılan manşetler

Futebol 365 de Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün performansına dikkat çekti ve milli futbolcuların galibiyete büyük katkı sağladıklarını manşetlerine taşıdı.

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