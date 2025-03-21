Portekiz Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor! İşte milli yıldızlar için atılan manşetler

A Milli Futbol Takım'ımız, UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan'ı 3-1 mağlup etti ve rövanş için büyük avantaj yakaladı. Benfica'da oynayan milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün maçtaki performansı Portekiz'de ses getirdi.