Portekiz Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor! İşte milli yıldızlar için atılan manşetler
A Milli Futbol Takım'ımız UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında RAMS Park'ta Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti. Karşılaşmaya ise Benfica'da oynayan milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. İşte Portekiz basınında Kökçü ile Aktürkoğlu için atılan manşetler... | Son dakika spor haberleri
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Haberde ayrıca Orkun Kökçü'nün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi için, "Benfica'ya sevindirici haber" başlığı kullanıldı.
Bola na Rede'de yer alan haberde ise A Milli Takım'ın galibiyetinde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün parladığı belirtildi.
Futebol 365 de Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün performansına dikkat çekti ve milli futbolcuların galibiyete büyük katkı sağladıklarını manşetlerine taşıdı.
Somos Fanatico'da Kerem Aktürkoğlu'nun omuz hareketiyle gol attığı an ön plana çıkarıldı. Milli futbolcuya "Harry Potter" vurgusu yapılırken, "Sihirli bir performansa imza attı" ifadeleri kullanıldı.
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