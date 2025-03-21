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Haberler A Milli Futbol Takımı Milli Takım'da 2 isim Macaristan'a gitmiyor! TFF açıkladı

Milli Takım'da 2 isim Macaristan'a gitmiyor! TFF açıkladı

A Milli Futbol Takımımız'da Macaristan maçı öncesi sıcak gelişmeler yaşandı. TFF, 2 oyuncunun rövanş mücadelesi öncesi aday kadrosundan çıkartıldığını açıkladı. İşte o isimler... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 21:42
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Milli Takım'da 2 isim Macaristan'a gitmiyor! TFF açıkladı

A Milli Futbol Takımımız'da Macaristan maçı öncesi sıcak gelişmeler yaşandı. TFF, 2 oyuncunun rövanş mücadelesi öncesi aday kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

'UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında 23 Mart Pazar günü Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Kamp boyunca çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mert Günok ve Yunus Akgün'ün tedavilerinin Macaristan ile oynanacak rövanş maçına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, iki milli futbolcumuzun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

Ayrıca, savunma bölgesindeki oyuncularımızın sağlık durumu değerlendirmelerinin devam etmesi sebebiyle, İtalya'nın Palermo kulübünde forma giyen Rayyan Baniya da A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.'

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