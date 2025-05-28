Vincenzo Montella'dan aday kadro açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD ve Meksika ile oynanacak özel maçların aday kadrosunun açıklanmasının ardından basın toplantısı düzenledi. İtalyan çalıştırıcı, aday kadroda yaptığı tercihlerin nedenlerini açıkladı. İşte o ifadeler...

"BU BİZİ GURURLANDIRIYOR"

"Son yıllarda A Milli Takım daha çekici bir hale geldi. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan iki takıma karşı oynayacağız. Bizim takımımızın çekiciliği yükseldiği için böyle bir hazırlık maçını kabul gördüler. Dünyanın öbür ucundan davet gördük ve bu bizi gururlandırıyor."

"EN ÖNEMLİ PERİYOT EYLÜL AYI"

"Bazı futbolcuların dinlendirilmesi konusunda karar kıldım. Yeni sezona en iyi şekilde başlamalarını istiyorum. Bizim için en önemli periyot Eylül ayında başlayacak."

"ONLARI KORUMAK İSTEDİM"

"Kadroya genç oyuncular ekledik, onları görmek istedik. Mert Günok, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra dinlenemedi. Onları korumak istedim. Emirhan Topçu da bir süre oynayamadı, onu da riske atmak istemedim."

ARAL ŞİMŞİR AÇIKLAMASI

"Aral Şimşir için de aynı konu geçerli. Doktorlarla değerlendirdik ve riskli bir dönem olabileceğini, sakatlanabileceğini düşündük. Bu yüzden kadroda almadık."

"MANTIK ÇERÇEVESİNDE YAPTIĞIMIZ ORTADA"

"Tüm hazırlık maçlarını değerlendirdiğimizde bu seçimleri bir mantık çerçevesinde yaptığımız ortada. Bu tarz maçlarda alınan mağlubiyet bile size bir şey katabiliyor."

"NEYİ KASTETTİĞİNİZİ ANLAYAMIYORUM"

"Her takımın kendi dengesine sahip olduğunu söyleyebilirim. Milli Takım'da da belirli dengeler var. Pivot forvet... Forvet oyuncusu konusunda neyi kastettiğinizi anlayamıyorum. Ben de kısa boylu, fiziksel olarak farklı kapasiteye sahip bir oyuncuydum."