CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella'dan aday kadro açıklaması

Vincenzo Montella'dan aday kadro açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD ve Meksika ile oynanacak hazırlık maçlarının aday kadrolarının açıklamasının ardından basın toplantısında konuştu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 16:03 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 16:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Vincenzo Montella'dan aday kadro açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD ve Meksika ile oynanacak özel maçların aday kadrosunun açıklanmasının ardından basın toplantısı düzenledi. İtalyan çalıştırıcı, aday kadroda yaptığı tercihlerin nedenlerini açıkladı. İşte o ifadeler...

"BU BİZİ GURURLANDIRIYOR"

"Son yıllarda A Milli Takım daha çekici bir hale geldi. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan iki takıma karşı oynayacağız. Bizim takımımızın çekiciliği yükseldiği için böyle bir hazırlık maçını kabul gördüler. Dünyanın öbür ucundan davet gördük ve bu bizi gururlandırıyor."

"EN ÖNEMLİ PERİYOT EYLÜL AYI"

"Bazı futbolcuların dinlendirilmesi konusunda karar kıldım. Yeni sezona en iyi şekilde başlamalarını istiyorum. Bizim için en önemli periyot Eylül ayında başlayacak."

"ONLARI KORUMAK İSTEDİM"

"Kadroya genç oyuncular ekledik, onları görmek istedik. Mert Günok, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra dinlenemedi. Onları korumak istedim. Emirhan Topçu da bir süre oynayamadı, onu da riske atmak istemedim."

ARAL ŞİMŞİR AÇIKLAMASI

"Aral Şimşir için de aynı konu geçerli. Doktorlarla değerlendirdik ve riskli bir dönem olabileceğini, sakatlanabileceğini düşündük. Bu yüzden kadroda almadık."

"MANTIK ÇERÇEVESİNDE YAPTIĞIMIZ ORTADA"

"Tüm hazırlık maçlarını değerlendirdiğimizde bu seçimleri bir mantık çerçevesinde yaptığımız ortada. Bu tarz maçlarda alınan mağlubiyet bile size bir şey katabiliyor."

"NEYİ KASTETTİĞİNİZİ ANLAYAMIYORUM"

"Her takımın kendi dengesine sahip olduğunu söyleyebilirim. Milli Takım'da da belirli dengeler var. Pivot forvet... Forvet oyuncusu konusunda neyi kastettiğinizi anlayamıyorum. Ben de kısa boylu, fiziksel olarak farklı kapasiteye sahip bir oyuncuydum."

A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Yurt dışında takım çalıştıran Türk teknik direktörler! Tecrübeli antrenör rekor kırdı...
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nde birlik vurgusu: Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ın kardeşliği yıldan yıla güçleniyor
G.Saray'dan kaleye 2 dev aday!
F.Bahçe istedi G.Saray alıyor! Aslan'dan 5. yıldız hediyesi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
1556 nüfuslu köyün takımı 3. Lig'e yükseldi 1556 nüfuslu köyün takımı 3. Lig'e yükseldi 16:06
Montella konuşuyor | CANLI Montella konuşuyor | CANLI 16:03
Beşiktaş'ta hazırlıklar başladı Beşiktaş'ta hazırlıklar başladı 15:58
A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! 15:36
Al-Hilal'in Osimhen'e teklifi ortaya çıktı! Al-Hilal'in Osimhen'e teklifi ortaya çıktı! 14:57
F.Bahçe istedi G.Saray alıyor! Aslan'dan 5. yıldız hediyesi F.Bahçe istedi G.Saray alıyor! Aslan'dan 5. yıldız hediyesi 14:49
Daha Eski
Avrupa'daki yıldızlarımız bu sezon ne yaptı? Avrupa'daki yıldızlarımız bu sezon ne yaptı? 14:30
Dzeko F.Bahçe'ye veda ediyor! İşte yeni adresi Dzeko F.Bahçe'ye veda ediyor! İşte yeni adresi 13:38
F.Bahçeli oyuncular duruşmada konuştu! F.Bahçeli oyuncular duruşmada konuştu! 12:43
Morata'dan depresyon açıklaması! Morata'dan depresyon açıklaması! 12:06
G.Saray'dan VakıfBank'a transfer G.Saray'dan VakıfBank'a transfer 11:46
F.Bahçeli futbolcular adliyede! F.Bahçeli futbolcular adliyede! 11:31