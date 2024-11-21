İstifa sesleri

A Milli Futbol Takımı, son dönemde aldığı sonuçlarla dikkat çekerken, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın görevine son verilmesi ihtimali giderek artıyor. Karadağ'a 3-1 mağlup olmanın ardından, Türk futbol kamuoyu, milli takımın başına Türk bir teknik adamın getirilmesini talep ediyor. İtalyan çalıştırıcıya tepkiler çığ gibi büyürken TFF yetkililerin Vincenzo Montella'dan son maçlar hakkında rapor alacağı ve teknik heyet ile bir toplantı gerçekleştireceği gelen haberler arasında.

MONTELLA DÖNEMİ SIKINTILI

Vincenzo Montella, geçtiğimiz yıl Stefan Kuntz'dan boşalan koltuğa oturdu. 19 maçta 9 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Montella yönetimindeki Türkiye, 28 gol atarken 26 gol yedi. Montella'nın favori futbol sistemi olan forvetsiz oyun ise büyük eleştiri aldı. Son olarak Uluslar Ligi'nde Karadağ'a 3-1 mağlup olan Türkiye'nin performansı, teknik adam değişikliğini gündeme getirdi.

SİSTEMİ ÇOK ELEŞTİRİ ALDI

Vincenzo Montella, Türk futbolunun geleneksel forvet ağırlıklı oyun yapısına karşı, kanat ve orta saha oyuncularından gol bulmaya yönelik bir sistem geliştirdi. Ancak bu yaklaşım, futbol yorumcuları ve taraftarlar tarafından verimsiz ve gerçekçi olmayan bir strateji olarak eleştirildi. Özellikle forvetsiz hücum hattı, büyük bir riski barındırıyordu.

HALEN TARTIŞILIYOR

Karadağ yenilgisi sonrası sosyal medyada Türk teknik direktörler için yoğun bir destek kampanyası başladı. Fatih Terim, Sergen Yalçın, İsmail Kartal ve Aykut Kocaman gibi isimler, milli takımın başına geçmesi gereken adaylar olarak öne çıktı. Türk futbolseverler, Montella'nın yerine yerli bir teknik adamın gelmesi gerektiğini savunuyor.

ÇOK ÜZGÜNÜZ

Karadağ karşı alınan yenilgiden dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella saha zemini eleştirdi. Montella, "Saha şartlarının son derece kötü olmasından dolayı oynana oyuna "futbol" demek mümkün değildi. A Ligi'ne yükselmek için önümüzdeki yıl Mart ayında play-off maçları oynayacağız ve yarın rakibimiz belli olacak. Bu turnuvada her şey henüz bitmedi. Asıl önemli olan bir yenilgiden sonra heyecanımızı, dengemizi arzumuzu, ruhumuzu, Türk milletine olan sevgimizi kaybetmemektir. Çünkü bunlar futbolda çok önemli dengeler" dedi.

ADAYLAR KİMLER OLACAK?

TFF'nin alacağı yeni karar merakla bekleniyor. Fatih Terim, Sergen Yalçın, İsmail Kartal ve Aykut Kocaman gibi deneyimli teknik adamlar, A Milli Takım için en güçlü adaylar arasında. Önümüzdeki günlerde, milli takımın başına kimin geçeceği netleşecek.