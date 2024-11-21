Avrupa da şaşırdı

Ülkemizin grubunu ikinci olarak tamamlaması futbol kamuoyunu şaşırtırken Karadağlı ve Galli gazetelerde Türkiye'nin yaşadığı mağlubiyete manşetlerinde yer verdi.

VIJESTI: "ONUR, GURUR VE KARAKTER"

Karadağlı Vijeste gazetesi, ülkelerinin millilerimize karşı aldığı 3-1'lik galibiyetin Türkiye'nin liderliğine mal olduğunu yazarken haberde "Onur, Gurur ve Karakter: Aldığımız Galibiyet Türkiye'nin Hayallerini Ezdi" başlığını kullandı.

CGSPORT: "TARİHİMİZİN EN BÜYÜK GALİBİYETLERİNDEN BİRİ" CGSPORT ise bu maçı Karadağ futbol tarihinin en özel karşılaşmalarından biri olarak tanımladı. Gazete, ülkemize karşı hat - trick yapan Krstovic'i ön plana çıkartırken "Krstovic'in Hat - Trick'i ile Türkiye'yi yendik" başlığı ile haberi manşetine taşıdı.

POBJEDA: "TÜRKİYE İÇİN KÖTÜ SON"

POBJEDA gazetesi ise Türkiye'ye olabilecek en kötü sonu yaşattığını yazdı. Karadağlı futbolseverlerin maçın bitmesini bekleyemediğini belirten Pobjeda, bu sonuçla birlikte Galler'in A Ligi'ne yükseldiği bilgisini de okuyucularıyla paylaşırken haberde, "Türki ye İçin Kötü Son" başlığını kullandı.