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Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan zemin isyanı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan zemin isyanı!

A Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında deplasmanda Karadağ 3-1 mağlup olarak grup liderliği şansını kaçırdı. Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, aldığımız ağır mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 01:15 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 01:20
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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan zemin isyanı!

A Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında deplasmanda Karadağ 3-1 mağlup oldu.

Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, aldığımız ağır mağlubiyetin ardından sahanın zeminini eleştirdi.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ;

Vincenzo Montella: "Çok üzgünüz hepimiz. Uluslar Ligi'nde liderliği hak ediyorduk. Son maça nazaran bakınca hak ettiğimiz liderlik vardı. Futbol sahası denemeyecek kadar kötü sahada futbol oynandı. Biz kenarda zor ayakta duruyorduk, futbolcularımızı hayal edemiyorum. Futbolcularımı yüreklerinden ve mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. İstediğimiz sonuç bu değildi. Çok üzgünüz."

"Bu seviyelerde, bu tarz sahada futbol oynamaya çalışamıyorsunuz bile. Futbolcularımla daha çok gurur duyuyorum. Sonuna kadar mücadele ettiler. Bir çoğu bu kampa en iyi durumuyla gelemedi. Bazıları oynayamadı, bazılarının sakatlığı vardı. Bir mağlubiyetle dengemizi bozup tüm yaptıklarımızı göz ardı edemeyiz. Son 1 yıldır rekabet gücümüzün ne kadar yüksek olduğunu herkese gösterdik. Belki biraz teknik kapasiteyi düşürüp fiziksel kapasiteyi artırabilirdik. Ama benim felsefeme karşı olurdu." ifadelerini kullandı.

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