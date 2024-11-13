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Haberler A Milli Futbol Takımı TFF'den Vincenzo Montella açıklaması!

TFF'den Vincenzo Montella açıklaması!

Son dakika spor haberleri: Adı bir süredir Roma ile anılan A Milli Takımımızın başarılı teknik direktörü Vincenzo Montella konusundaki resmi açıklamayı Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı yaptı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 16:23
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TFF'den Vincenzo Montella açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, Vincenzo Montella ile ilgili çıkan Roma dedikoduları üzerine açıklama yaptı.

"Roma'nın Vincenzo Montella'ya olan ilgisi hakkında ne söylersiniz?" sorusuna TRT Spor'da yanıt veren Ceyhun Kazancı "Gayet doğal. Böyle bir kulüp kendi efsanesi ve parlayan hocasını ister. Resmi bir teklif gelmedi bize, gelse de biz hocamızdan memnunuz. Hocamız da bizden memnun. Hocamızın da böyle bir talebi olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Açıklamalarına devam eden Ceyhun Kazancı "Kimsenin kafası karışmasın. Ranieri ismini okudum. Her iki taraf da birbirinden memnun. Tek hedefimiz 2026 Dünya Kupası'na gitmek. Kontrattan ziyade niyet önemli. Dolayısıyla dışarıdan gelen bilgilere odaklanmayalım. Sayın başkanımızla da benimle de konuştu. Tek konuştuğumuz şey Dünya Kupası. Roma, konumuz değil." ifadelerini kullandı.

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