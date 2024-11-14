Galler planı

A Milli Takım Teknik Patronu Teknik Direktör Vincenzo Montella Kayseri'de oynanacak Galler maçında üç puan hesabı yapıyor. İtalyan çalıştırıcı puan durumunda ikinci sırada bulunan Galler'i yenerek son maç öncesi liderliği garantilemek istiyor. Karadağ karşısında ise gençlerden kurulu bir takımla çıkıp rotasyon düşünüyor. Bu yüzden antrenmanları çok sıkı bir şekilde takip ediyor ve takımın tüm konsantrasyonunu bu hedefe vermesi için konuşmalar yapıyor. Öte yandan, Vincenzo Montella transfer teklifi iddialarını bir kez daha yalanladı. İtalyan tekni direktör şu an A Milli Takım ve maçlar için odaklandığını belirtti.

A MİLLİLER TAKTİK ÇALIŞTI

Öte yandan, A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Cumartesi günü Kayseri'de Galler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Fitness salonunda başlayan çalışma sonrasında sahaya gelen futbolcular, burada ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman, hücum varyasyonlarının ardından çift kaleli taktik oyun çalışması ile sona erdi.