  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler A Milli Futbol Takımı Galler planı

Galler planı

A Milli Futbol Takımımız, Galler maçına tüm hızıyla hazırlanırken, teknik direktör Vincenzo Montella Ada ülkesi için galibiyet planları yapıyor

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galler planı

A Milli Takım Teknik Patronu Teknik Direktör Vincenzo Montella Kayseri'de oynanacak Galler maçında üç puan hesabı yapıyor. İtalyan çalıştırıcı puan durumunda ikinci sırada bulunan Galler'i yenerek son maç öncesi liderliği garantilemek istiyor. Karadağ karşısında ise gençlerden kurulu bir takımla çıkıp rotasyon düşünüyor. Bu yüzden antrenmanları çok sıkı bir şekilde takip ediyor ve takımın tüm konsantrasyonunu bu hedefe vermesi için konuşmalar yapıyor. Öte yandan, Vincenzo Montella transfer teklifi iddialarını bir kez daha yalanladı. İtalyan tekni direktör şu an A Milli Takım ve maçlar için odaklandığını belirtti.

A MİLLİLER TAKTİK ÇALIŞTI

Öte yandan, A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Cumartesi günü Kayseri'de Galler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Fitness salonunda başlayan çalışma sonrasında sahaya gelen futbolcular, burada ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman, hücum varyasyonlarının ardından çift kaleli taktik oyun çalışması ile sona erdi.

F.Bahçe'ye Oosterwolde piyangosu!
Dünya devi Davinson'u istiyor! Osimhen'in bonservisi...
DİĞER
Süper Lig'de 'yapı' tartışması sürüyor: Hangi takıma kaç penaltı verildi?
CHP'li İBB'nin Paris 'party'sinin maliyeti ortaya çıktı! Sponsor yalanı çürütüldü
G.Saray'dan Brezilyalı eldivene kanca!
İrfan Can'a son teklif! İşte önerilecek rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
THY, Avrupa turunda: 3-0 THY, Avrupa turunda: 3-0 01:46
Kartal evinde yıkıldı: 74-76 Kartal evinde yıkıldı: 74-76 01:40
Osimhen'de G.Saray'ın istemediği hamle geldi! Osimhen'de G.Saray'ın istemediği hamle geldi! 23:41
F.Bahçe deplasmanda kazandı F.Bahçe deplasmanda kazandı 00:54
Avrupa’da çifte zafer Avrupa’da çifte zafer 01:25
Hall’dan kötü haber Hall’dan kötü haber 01:30
Daha Eski
Eyüpspor'dan flaş Arda Turan açıklaması! Eyüpspor'dan flaş Arda Turan açıklaması! 23:41
Yıldız isimden iyi haber! Buruk'un keyfi yerine geldi Yıldız isimden iyi haber! Buruk'un keyfi yerine geldi 23:41
F.Bahçe'de o futbolcunun yeni adresi hayrete düşürdü! F.Bahçe'de o futbolcunun yeni adresi hayrete düşürdü! 23:41
F.Bahçe transferde gözünü kararttı! Mourinho Barça'nın yıldızını istiyor F.Bahçe transferde gözünü kararttı! Mourinho Barça'nın yıldızını istiyor 23:41
Okan Buruk'a İtalya'dan teklif! Okan Buruk'a İtalya'dan teklif! 23:41
Zalewski'den G.Saray itirafı! Teklifi neden reddetiğini açıkladı Zalewski'den G.Saray itirafı! Teklifi neden reddetiğini açıkladı 23:41