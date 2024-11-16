A Milli Takım A Ligi'ne yükselmek için sahada! İşte Montella'nın Galler maçı 11'i

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında bugün Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. A Millilerimiz, konuk ettiğimiz Galler'den 3 puan alıp son Karadağ maçına rahat bir şekilde gitmek amacındayız. Bu yüzden futbolseverleri Kayseri'de müthiş bir karşılaşma bekliyor.

3 PUANDAN FAZLASI

A Milli Futbol Takımı, Galler'i mağlup etmesi durumunda son maçlar öncesinde Uluslar A Ligi'ne yükselecek. B Ligi'nde 3. kez mücadele eden ay-yıldızlılar gruptan çıkarsa ilk kez A Ligi'nde yer alacak. Milliler B Ligi 4. Grup son karşılaşmasında Karadağ'a konuk olacak.

MONTELLA İLE 18. MAÇ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 12'si resmi, 5'i özel olmak üzere 17 maça çıktı. İtalyan çalıştırıcı yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

MİLLİLERİN 636. MÜSABAKASI

Milliler, İzlanda karşılaşmasıyla tarihindeki 636. karşılaşmasını oynayacak. Milliler, geride kalan 350'si resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 635 müsabakada 1'i hükmen 248 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 238 mağlubiyet ve 149 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 869 gol kaydederken, kalesinde ise 908 gole engel olamadı.

A Milliler, Galler ile 11. kez rakip olacak. Milliler, tamamı resmi 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

KENAN VE AHMET YOK

A Millilerde, Galler maçında bir futbolcu cezasından dolayı oynamayacak. İzlanda karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Kenan Yıldız, Galler karşısında olmayacak. Millilerde ayrıca sol arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle kadrodan çıkarılan Ahmed Kutucu da forma giyemeyecek.

KAYSERİ UĞURLU GELİYOR

A Milli Futbol Takımı, Galler maçıyla Kayseri'de 4. maçını oynayacak. Milliler, 2009 yılında hizmete açılan Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda şimdiye kadar oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar burada son olarak 6 Eylül 2013 tarihinde Andorra ile mücadele etti ve rakibini 5-0'lık skorla mağlup etti.

MUNUERA YÖNETECEK

Türkiye - Galler arasında oynanacak müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera yönetecek. Munuera'nın yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Alejandro Muiz Ruiz olacak.

COŞKUYLA KARŞILANDI

A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Kayseri'ye geldi. Geniş güvenlik önlemleriyle stada ilerleyen kafileyi Kayserili vatandaşlar coşkuyla karşılarken, bayraklarla selamladı. Kafilede, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili, Ceyhun Kazancı ile yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

İŞTE TÜRKİYE - GALLER MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye: Mert, Eren, Zeki, Merih, Abdülkerim, İsmail, Orkun, Hakan, Kerem, Arda, Barış

Galler: Darlow, Williams, Davies, Rodon, Cabango, Wilson, Brooks, Cullen, Burns, Sheehan, Harris