Vincenzo Montella'dan Roma iddialarına cevap! "Şunu bilin ki..."

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubu'nda A Milli Futbol Takım'ımız, gruptaki ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Galler Milli Takımı'nı Kayseri'de ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Vincenzo Montella ve Yunus Akgün, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"HEDEFİMİZ A LİGİ'NE ÇIKMAK"

"Önemli bir maç olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii ki de hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. Biz kendi futbolumuza odaklanacağız ve elimizden geleni yapacağız."

ROMA'YA GİDECEK Mİ?

"Bunları duymak bana zevk veriyor. Bu futbolcularımızın büyük iş çıkardığını ve hocanın bile spekülasyonlara konu olduğunu gösterir. Bir ay önce de Premier Lig iddiaları vardı. Şunu bilin ki herkes buraya gelmek için can atıyor, burada bir aile gibiyiz. Öyle bir şey olduğu zaman ilk konuşacağım kişi başkanımız olur."

"BİZİM BİR KİMLİĞİMİZ VAR"

"Çok özel ve güzel sonuçlar alıyoruz geldiğimden beri. Ancak bunu futbolcularımız bu kadar istekli olmasaydı yapamazdık. En büyük gururum son İzlanda maçındaki ortamımızdı. O maçta kazanmamak için çok fazla bahanemiz vardı ama yine de kazandık. Bizim bir kimliğimiz var, beraber atak ve beraber savunma. Bizim hedefimiz her seferinde gelişerek, her seferinde daha iyisini yapmak."

"ÖNCE ULUSLAR LİGİ'Nİ DÜŞÜNMELİYİZ"

"A Ligi'ne çıktığımızda en iyi takımlara karşı oynama şansımız olacak. Bunu kim istemez? Uluslar Ligi bir fırsat ve bunu kullanmak istiyoruz. Adım adım ilerleyerek önce buradaki işimize odaklanıyoruz. Dünya Kupası'ndan önce Uluslar Ligi hedefimizi düşünmeliyiz."

YUNUS AKGÜN'ÜN AÇIKLAMALARI İSE ŞU ŞEKİLDE

"KEREM'İN TRANSFERİ SONRASI GELEN FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRDİM"

"İki kamp önce gelememiştim, hocamla bunu konuştuk. O süreçte daha çok süre alan oyuncuları tercih etmişti hocamız, ben süre almıyordum. Böyle olunca ben de daha çok hırslandım. Kerem kardeşimin transferi sonrası gelen fırsatı iyi değerlendirdim ve benim için önemli bir süreç başladı. Cumartesi günü önemli bir maçımız var, gruptan çıkmak istiyoruz."

"DÜNYA KUPASI'NA KATILMAYI ÇOK İSTİYORUZ"

"Dünya Kupası her futbolcunun hayalidir. Oraya katıldıktan sonra neler yapabileceğimizi biliyoruz. Oynadığımız futboldan, verdiğimiz mücadeleden çok keyif alıyoruz. Herkes çok istekli. Dünya Kupası'na katılmak için elimizden geleni yapacağız, çok istiyoruz."

"BU KADAR ETKİLİ OYNAMAYI BEN DE BEKLEMİYORDUM"

"Kerem gittikten sonra Okan hocamız beni sol kanatta kullanmak istediğini söyledi. Açıkçası ben de bu kadar etkili oynayacağımı beklemiyordum, alışkın değildim. Bana nerede görev verilirse verilsin elimden geleni yapmaya çalışıyorum."