A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan maç öncesi zemin isyanı!

Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı deplasmanda İzlanda'ya konuk oluyor.

Zorlu maç öncesi teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ

Vincenzo Montella: "Dürüst olmak gerekirse, 11'de herkes oynayabilir ama 11 kişiden fazla oynatamıyoruz. Herkes hak ediyor oynamayı ama şunu da eklemek lazım, kriter olarak şunu düşündüm, rakibimizin fiziksel gücü biraz daha fazla en yüksek teknik kapasitesi olduğunu düşündüğüm futbolcuları tercih ettim."

ZEMİN İSYANI

"Herhangi bir şekilde bahaneye gerek yok. Saha zemininin umarım oynanabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. Bu seviyede ısıtmanın olmaması bana enteresan geliyor. Umarım zemin bizden yana olur ve kendi kapasitemizi yansıtabiliriz. Bazı noktalarda buzlanmalar var. Umarım futbolumuzu gönül rahatlığıyla yansıtabiliriz." ifadelerini kullandı.