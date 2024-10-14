  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler A Milli Futbol Takımı

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan maç öncesi zemin isyanı!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 4'üncü haftasında İzlanda'ya konuk oluyor. Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella zorlu maç öncesi sahanın zemini hakkında konuştu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 21:13 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 21:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan maç öncesi zemin isyanı!

Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı deplasmanda İzlanda'ya konuk oluyor.

Zorlu maç öncesi teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ

Vincenzo Montella: "Dürüst olmak gerekirse, 11'de herkes oynayabilir ama 11 kişiden fazla oynatamıyoruz. Herkes hak ediyor oynamayı ama şunu da eklemek lazım, kriter olarak şunu düşündüm, rakibimizin fiziksel gücü biraz daha fazla en yüksek teknik kapasitesi olduğunu düşündüğüm futbolcuları tercih ettim."

ZEMİN İSYANI

"Herhangi bir şekilde bahaneye gerek yok. Saha zemininin umarım oynanabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. Bu seviyede ısıtmanın olmaması bana enteresan geliyor. Umarım zemin bizden yana olur ve kendi kapasitemizi yansıtabiliriz. Bazı noktalarda buzlanmalar var. Umarım futbolumuzu gönül rahatlığıyla yansıtabiliriz." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın İzlanda maçı ilk 11'i belli oldu!
Euroleague'den Biberovic ve Bryant'a ceza
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster'de ikinci soruda elenerek şaşırttı! İşte Milyoner’de yarışmacının elendiği o soru!
Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Hatipoğlu'ndan Rafa Silva ve Osimhen açıklaması!
'G.Saray'ın Osimhen'i alma planı yok'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Euroleague'den Biberovic ve Bryant'a ceza Euroleague'den Biberovic ve Bryant'a ceza 21:03
F.Bahçe'de Samsunspor hazırlıkları sürüyor! F.Bahçe'de Samsunspor hazırlıkları sürüyor! 20:37
Fırtına'nın Başakşehir mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Başakşehir mesaisi sürüyor! 20:16
A Milli Takım'ın İzlanda maçı ilk 11'i belli oldu! A Milli Takım'ın İzlanda maçı ilk 11'i belli oldu! 19:22
Hatipoğlu'ndan Rafa Silva ve Osimhen açıklaması! Hatipoğlu'ndan Rafa Silva ve Osimhen açıklaması! 19:06
İzlanda Türkiye maçı için flaş karar! Resmen belli oldu İzlanda Türkiye maçı için flaş karar! Resmen belli oldu 17:20
Daha Eski
Sezona İlkan Karaman'ın adı verildi Sezona İlkan Karaman'ın adı verildi 16:44
Sivasspor'un Hatayspor hazırlıkları sürüyor Sivasspor'un Hatayspor hazırlıkları sürüyor 16:40
TBF yeni sezona Asım Pars'ın adını verdi TBF yeni sezona Asım Pars'ın adını verdi 16:15
Konyaspor'da hayrete düşüren sakatlık! Konyaspor'da hayrete düşüren sakatlık! 15:59
'G.Saray'ın Osimhen'i alma planı yok' 'G.Saray'ın Osimhen'i alma planı yok' 15:43
Santos gittiği yerde de olay oldu! Santos gittiği yerde de olay oldu! 15:31