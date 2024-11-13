Vincenzo Montella Roma'ya gidecek mi? Ünlü gazeteci bombayı patlattı!
A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın adı son zamanlarda İtalyan devi Roma ile yoğun bir şekilde anılıyor. Ünlü gazetecinin vermiş olduğu o haber ise gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 10:47 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 10:49
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Son olarak Roma'nın teknik adam arayışları hakkında ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio flaş haberi duyurdu.
Marzio yer verdiği haberde Roma'nın teknik adam konusunda tecrübeli çalıştırıcı Claudio Ranieri ile görüştüğünü duyurdu.
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