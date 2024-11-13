  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella Roma'ya gidecek mi? Ünlü gazeteci bombayı patlattı!

Vincenzo Montella Roma'ya gidecek mi? Ünlü gazeteci bombayı patlattı!

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın adı son zamanlarda İtalyan devi Roma ile yoğun bir şekilde anılıyor. Ünlü gazetecinin vermiş olduğu o haber ise gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 10:47 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 10:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MESUT ERKAM ŞAHİN
Vincenzo Montella Roma'ya gidecek mi? Ünlü gazeteci bombayı patlattı!

Bizim Çocuklar, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile karşılaşacağı maça hazırlanıyor.

Vincenzo Montella Roma'ya gidecek mi? Ünlü gazeteci bombayı patlattı!

A Milli Takım, Kayseri'de karşılaşacağı bu mücadeleye hazırlanırken flaş bir gelişme yaşandı.

Vincenzo Montella Roma'ya gidecek mi? Ünlü gazeteci bombayı patlattı!

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın, İtalyan devi Roma'nın başına geçeceği haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Vincenzo Montella Roma'ya gidecek mi? Ünlü gazeteci bombayı patlattı!

Son olarak Roma'nın teknik adam arayışları hakkında ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio flaş haberi duyurdu.

Vincenzo Montella Roma'ya gidecek mi? Ünlü gazeteci bombayı patlattı!

Marzio yer verdiği haberde Roma'nın teknik adam konusunda tecrübeli çalıştırıcı Claudio Ranieri ile görüştüğünü duyurdu.

Şenol Güneş konuşuyor | CANLI
REKLAM - Vakıf Katılım
DİĞER
Erhan Ufak artık bir deri bir kemik! Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı tanınmaz halde!
Mansur Yavaş'ın "CHP'li ya da CHP'siz" adaylık planı! Özgür Özel'in kafasındaki hesap... İmamoğlu'nun masasındaki senaryo
Dünya devi Davinson'u istiyor! Osimhen'in bonservisi...
Bronckhorst kararını verdi! 2 transfer, 2 ayrılık...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella Roma'ya gidecek mi? Ünlü gazeteciden bomba haber! Montella Roma'ya gidecek mi? Ünlü gazeteciden bomba haber! 10:47
Fener'den dev operasyon! Hedefte 3 yıldız var Fener'den dev operasyon! Hedefte 3 yıldız var 09:24
Panathinaikos taraftarından Filistin'e destek! Panathinaikos taraftarından Filistin'e destek! 01:07
Bugün hangi maçlar var?⚽ 13 Kasım Çarşamba Bugün hangi maçlar var?⚽ 13 Kasım Çarşamba 07:57
Bronckhorst kararını verdi! 2 transfer, 2 ayrılık... Bronckhorst kararını verdi! 2 transfer, 2 ayrılık... 09:14
Aslan’ın Arias ısrarı Aslan’ın Arias ısrarı 09:19
Daha Eski
Kent bin pişman! Şimdi 1. Lig yolunda Kent bin pişman! Şimdi 1. Lig yolunda 00:30
F.Bahçe Beko B. Münih'e şans tanımadı! F.Bahçe Beko B. Münih'e şans tanımadı! 00:30
A. Efes İspanya'da galip! A. Efes İspanya'da galip! 00:30
Beşiktaş Futbol A.Ş.’de görev dağılımı belli oldu Beşiktaş Futbol A.Ş.’de görev dağılımı belli oldu 01:01
Beşiktaş Futbol A.Ş.’de görev dağılımı belli oldu Beşiktaş Futbol A.Ş.’de görev dağılımı belli oldu 01:01
VakıfBank Portekiz'de rahat kazandı! VakıfBank Portekiz'de rahat kazandı! 01:06