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Haberler A Milli Futbol Takımı TFF açıkladı! O isim A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosundan çıkarıldı

TFF açıkladı! O isim A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı duyuru ile yıldız oyuncunun UEFA Uluslar Ligi'nde Galler'e karşı oynanacak olan maçın aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 15:36 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 15:45
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TFF açıkladı! O isim A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı duyuru ile yıldız oyuncunun UEFA Uluslar Ligi'nde Galler'e karşı oynanacak olan maçın aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"UEFA Uluslar Ligi'ndeki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler'i ağırlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Ferdi Kadıoğlu sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ile Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi."

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