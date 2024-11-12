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Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım'ın Galler maçı hazırlıkları sürüyor

A Milli Takım'ın Galler maçı hazırlıkları sürüyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında konuk edeceği Galler maçının hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 17:40
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A Milli Takım'ın Galler maçı hazırlıkları sürüyor

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenmana Ahmed Kutucu sol arka adalesindeki gerilme ve ödem, Emirhan Topçu ise dişindeki apse ve oluşan ateş nedeniyle katılamadı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu da tedbir amaçlı idmanda yer almadı.

Aday kadroya ilk kez davet edilen Deniz Gül, ay-yıldızlı formayla ilk antrenmanına çıktı.

İdman öncesinde Deniz Gül, Doğucan Haspolat, Yasin Özcan ve Eren Dinkci'ye takım arkadaşları "hoş geldin" karşılaması yaptı.

Dün akşam saatlerinde kampa katılan Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve Altay Bayındır, bugünkü antrenmanda yer aldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koşu ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galler karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Milli takımın çalışmasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, yarın basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla Galler karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

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