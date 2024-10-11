Liderlik aşkına

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki üçüncü maçında bugün Karadağ'ı konuk edecek. Samsun'daki mücadele saat 21.45'te başlayacak ve karşılaşma TV 8'den naklen yayınlanacak. Ay-yıldızlılarda hedef; bu maçtan üç puanla ayrılmak ve liderlik koltuğunu bırakmamak. Milliler, bu maçla birlikte tarihindeki 634'üncü müsabakaya çıkacak. Türkiye, 101 yıllık tarihinde oynadığı 633 karşılaşmada; 246 galibiyet, 149 beraberlik ve 238 de yenilgi elde etti.

SAMSUN'DA ÜÇÜNCÜ MAÇ

Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 633 karşılaşmanın 549'unu Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı. A Milliler, bugün Samsun'daki üçüncü maçına çıkacak. Bugüne kadar Samsun'da 2 kez sahaya çıkan kırmızıbeyazlılar, burada oynadığı iki maçı da kazandı. Milli takım bu süreçte 1 Mayıs 1996'da Ukrayna'yı 3-2 ve 19 Haziran 2023'te de Galler'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Samsun, uğurlu geliyor.

KARADAĞ'A YENİLMİYORUZ

Türkiye ile Karadağ ile 2'si resmi, 2'si de özel olmak 4 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 2 kez sahadan galip ayrılırken, 2 maç da berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar 7 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Bu maçla iki ekip 5'inci kez karşılaşacak.

MONTELLA'YLA 16'NCI MAÇ

Ay Yıldızlılar İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 16'ncı sınavına çıkacak. Kırmızıbeyazlılar, geride kalan 10'u resmi, 5'i özel, 15 karşılaşmada 7 galibiyet elde ederken, 5 beraberlik ve 3 de mağlubiyet yaşadı. Rakip filelere 22 gol atmayı başaran milli takım, kalesinde ise 21 gol gördü.

ATAKAN KARAZOR İLK KEZ KADRODA

A Milli Takım'da Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor, ilk kez aday kadroya dahil edildi. Öte yandan Eyüpspor ile iyi bir sezon başlangıcı yapan Ahmed Kutucu da 4 yıllık aranın ardından milli takıma döndü.

MERT VE İSMAİL ÇIKARILDI

Ay Yıldızlılarda Karadağ ve İzlanda maçları öncesinde Mert Günok ve İsmail Yüksek, aday kadrodan çıkartıldı. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan Mert Günok'un yerine Eyüpspor'dan Berke Özer, milli takım kafilesine dahil edildi.