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Haberler A Milli Futbol Takımı

A Milli Futbol Takımı Karadağ maçının hazırlıklarını tamamladı!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 12:26
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A Milli Futbol Takımı Karadağ maçının hazırlıklarını tamamladı!

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde Karadağ karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Antrenmana aday kadroda yer alan tüm oyuncular katıldı.

Ay-yıldızlılar, Karadağ maçı için bugün saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Samsun'a gidecek.

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