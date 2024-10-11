Montella: Her maç final

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ maçı öncesinde yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Her maç milli takımda final gözüyle bakılıyor. Az sürede iki maç oynanıyor. Onları en iyi şekilde geçirmek gerekiyor. Eylül ayında çok iyi sonuçlar aldık. Ekim ayı daha iyi olacak. Bu konuda şüphem yok. Bu iki maçta da iyi sonuçlar almak istiyoruz. Ekim ayından gayet ümitliyim. En iyi şekilde temsil edeceğimizi biliyorum. Karadağ çok iyi bir takım. İlk iki maçta sonuçlar istedikleri gibi olmadı belki, ilk maçta duran toptan iki gol yediler. İkinci maçta da Galler'e karşı maçın başında geriye düştüler. Sadece sonuçlandıramadılar. Tehlikeli bir takım, sonsuz saygı duyuyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp, sonuç almak istiyoruz. Benim görevim, dengeli bir kadro kurabilmek. Çok fazla pozisyona giren ve az pozisyon veren bir kadro kurabilmek. Gerektiği kadar çalışıyoruz sahada ve saha dışında. Sahada neler yaptığımıza dair çalışıyoruz. Çok fazla zorlamıyoruz çünkü yoğunluğun farkındayız. Bahane üretmeye gerek yok."